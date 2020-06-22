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Красноярцы снова пошли за автокредитами

Красноярцы снова пошли за автокредитами
Иллюстрация: pixabay.com

С введением послаблений режима самоизоляции, начал оживать и рынок автокредитов. Правда, покупки машин без заемных средств радикально сократились. Да и до прошлогодних показателей еще далеко.

#НОВОСТИ
В мае 2020 года в Красноярском крае было выдано 517 займов на покупку автомобилей, что на 78 % больше, чем в апреле этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Правда, до значений мая прошлого года, когда был выдан 1041 автокредит, рынку еще далеко. К тому же и в апреле он просел на 72,8 % по отношению к аналогичному периоду 2019-го — 290 против 1066.
Традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось, а в мае, если и работало, то не во всех регионах и не целый месяц. По мере отмены карантинных мероприятий ситуация постепенно восстанавливается и будет улучшаться в дальнейшем», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 
Примечательно, что количество покупок новых автомобилей в мае по отношению к апрелю (2020 год) несколько сократилось — с 989 до 905 штук. Однако если в апреле без заемных средств обходился 71 % покупателей машин, то в мае таковых осталось лишь 43 %.
Объем покупок новых автомобилей, и объем выданных автокредитов в мае упали практически вдвое. Но если сравнивать майские итоги с апрельскими, то ситуация в обеих отраслях уже выглядит лучше. А в июне она, по всей видимости, должна еще улучшиться», — говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
Добавим, что в среднем по России в мае 2020 года было выдано 40,9 тысячи автокредитов, что в 2,3 раза больше, чем в апреле этого же года, но на 47,7 % меньше, чем в мае 2019-го.
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