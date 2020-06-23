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Домашних животных социально незащищенного населения Красноярска стерилизуют бесплатно

Домашних животных социально незащищенного населения Красноярска стерилизуют бесплатно
Иллюстрация: pixabay.com

Организации, которая отлавливает бездомных собак в Красноярке, дали денег на стерилизацию домашних животных. Так предприятие собирается бороться с ростом «беспризорной» популяции.

#НОВОСТИ
Красноярская региональная общественная организация защиты животных «Бездомный пес» выиграла президентский грант на бесплатную стерилизацию собак и кошек. Об этом сообщили в администрации города.
 
Его размер — 5 млн рублей. За счет этих денег стерилизовать своих животных смогут пенсионеры, студенты, многодетные семьи, инвалиды и другие представители социально незащищенных групп населения. 
Услуги по стерилизации стоят не меньше 3 тысяч рублей, и далеко не все люди с небольшим доходом готовы делать своим животным такие операции», — говорят в мэрии.
В рамках освоения полученных средств «Бездомный пес» оборудует кабинеты, закупит все необходимые материалы и медикаменты. Бесплатную стерилизацию проведут для 450 собак и 1050 кошек.
 
По мнению общественников, такие меры помогут сдержать рост популяции бездомных собак и кошек, которая растет, в ряду прочего, за счет детенышей домашних животных, коих хозяева не смогли (или не захотели) пристроить в «добрые руки».
 
Ориентировочно бесплатная стерилизация начнется в конце августа. Записаться на процедуру и узнать более подробную информацию о проекте красноярцы смогут из специально созданных групп в социальных сетях и в разделе на сайте благотворительной общественной организации «Бездомный пес», которые появятся в скором времени.
 
Напомним, что очередной раз тендер на отлов собак в Красноярске общественная организация «Бездомный пес» выиграла в феврале 2020 года. На эти нужды ей выделили 1 млн рублей.
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