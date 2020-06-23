Мэр Ачинска Илай Ахметов ушел в отставку

Депутаты ачинского Горсовета приняли отставку главы города Илая Ахметова . Об этом сообщили в мэрии.

Еще 9 июня 2020 года стало известно, что Ахметов подал заявление о досрочном прекращении полномочий, которое сегодня и принял местный парламент.

Надеюсь, что все проекты, задуманные нами вместе, будут реализованы. Мне было приятно жить в городе с интересной историей с очень интересными людьми», — написал Ахметов в своем обращении к ачинцам.

Означает ли последнее предложение, что он теперь покинет город, неизвестно. Как и то, что послужило причиной отставки — на телефонные звонки в мэрии Ачинска никто не ответил. В правительстве Красноярского края ситуацию тоже не комментируют.

Однако известно, что в марте 2020 года депутаты городского оценили деятельность Илая Ахметова на «удовлетворительно». Ранее жители Ачинска предложили губернатору Красноярского края отправить мэра в отставку.

Кто теперь будет временно руководить городом, неясно. Также неизвестна дата выборов нового главы — полномочия нынешнего Горсовета истекают совсем скоро, а новый появится не раньше 13 сентября 2020 года (именно на эту дату назначены выборы депутатов)

Илай Ахметов был избран главой Ачинска в феврале 2007 года. За него тогда проголосовало 67% избирателей. До этого он четыре года был депутатом Заксобрания Красноярского края. А еще раньше возглавлял ряд крупных промышленных предприятий края, в том числе «Ачинский глиноземный комбинат».