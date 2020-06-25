Музыкальный театр покажет Красноярск от рассвета до заката

Постоянные участники клуба привыкли к камерным встречам, однако на этот раз артистов и зрителей ждёт абсолютно иной формат. Они совершат виртуальную прогулку по Красноярску, которому накануне исполнилось 392 года, взглянут на него глазами человека, долго не ходившего по улицам. Вместе вспомнят историю города и судьбы известных земляков, посетят знаковые места, которые манят и жителей краевой столицы, и туристов. Не обойдётся без песен. На этот раз всех, кто подключится к трансляции, ждут не только популярные композиции, но и музыкальный материал, созданный сибиряками и посвящённый родной земле.

Программа «Красноярск: от рассвета до заката» завершит творческий сезон, и театр отправится в отпуск.

В проекте участвуют: заслуженный артист России Юрий Цехановский, заслуженные работники культуры Красноярского края Иван Сосин и Наталья Тимофеева, артисты театра – Александр Белопашинцев, Анна Беркова, Юлия Богощ, Михаил Дубовцев, Рустам Исанов, Надежда Кармаева, Дарина Концур, Юлия Погодаева, Наталья Ронская, Мария Селивёрстова, Василий Селюков, а также артисты хора, балета и оркестра.

Авторы сценария – Ирина Нагибина и Анастасия Марусина, режиссёр – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик, музыкальный руководитель, хормейстер – Ольга Ерченко, хореограф – Аксана Климина.

Показ традиционно состоится на YouTube-канале театра.