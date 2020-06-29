Эффект маяка: на волнах «идеального» шторма

Во втором сезоне кросс-консалтинга приняли участие опытные капитаны бизнеса — собственники и топы компаний. Вместе они прокладывали путь к берегам определенности, анализируя темы поддержки бизнеса, изменения поведенческих паттернов аудиторий и важности корпоративного духа как ресурса компаний.

Сохранить региональную экономику

Предприниматели активно обсуждают меры поддержки. Кто-то считает, что они недостаточные, другие сетуют на то, что процедуры получения медленные и многих отсекают на подлете. Многое говорится пылко, но справедливо. С другой стороны, чиновники, точно так же, как и предприниматели, никогда не жили в условиях самоизоляции, не решали задачи по поддержке бизнесов, которые вообще сейчас не работают. У них тоже все с чистого листа. В этом случае особенно важна обратная связь, апеллирование к мнению бизнеса.

Егор Васильев,

министр экономики и регионального развития Красноярского края: министр экономики и регионального развития Красноярского края:

— Для правительства края очень важно сейчас получать обратную связь от бизнеса. Все меры поддержки, которые сегодня существуют, постоянно подвергаются анализу на предмет эффективности. И меры, которые только разрабатываются, безусловно, имеют в основе мнения предпринимателей, которые высказываются на разных площадках, в том числе и в «ДК». В крае создан мониторинг по всем отраслям экономики. Задача нетривиальная, но мы ведем его комплексно: и силами органов власти, и с помощью предпринимательского сообщества, ежедневно, еженедельно.

Мы понимаем, что нет отраслей, которые не затронула мировая пандемия, в то же время есть сферы, в которых кризис очевиден: деятельность при-остановлена, спроса нет, но сохраняются обязательства. Ресурс, которым располагает регион, ограничен, и необходимо распределить его таким образом, продумать администрирование и предоставление мер поддержки так, чтобы их получили в первую очередь те отрасли, которые находятся в самом тяжелом положении.

Ключевые негативные факторы, которые принес нам кризис, связаны с занятостью и доходами граждан. Можно увидеть, что во всех пакетах мер, и федеральных, и региональных, при разработке налоговых и кредитных продуктов красной нитью проходят темы сохранения занятости и дохода. Еще один фактор, регулирующий нашу работу, — эпидемио-логическая обстановка. Продумывая снятие ограничений, мы постоянно убеждаем надзорные органы, что наши предприниматели ответственные и будут соблюдать масочный режим и санитарные требования. Ключевые негативные факторы, которые принес нам кризис, связаны с занятостью и доходами граждан. Можно увидеть, что во всех пакетах мер, и федеральных, и региональных, при разработке налоговых и кредитных продуктов красной нитью проходят темы сохранения занятости и дохода. Еще один фактор, регулирующий нашу работу, — эпидемио-логическая обстановка. Продумывая снятие ограничений, мы постоянно убеждаем надзорные органы, что наши предприниматели ответственные и будут соблюдать масочный режим и санитарные требования.

Что будет дальше, спрогнозировать сложно, даже по отраслям, которые выходят из режима ограничений, но мы будем прилагать максимум усилий к тому, чтобы сохранить все отрасли, работающие в крае, и сохранить именно региональную экономику, избежав замещения местных предприятий более устойчивыми федеральными компаниями.

На краевом портале создан раздел «Антикризис», где содержится актуальная информация о мерах поддержки, есть наша горячая линия 8 (800) 100-53-19, добавочный номер 6, которая касается экономики. Есть горячая линия Агентства развития бизнеса 8 (958) 849-73-55, где можно получить подробную консультацию по всем краевым мерам.

Тренд на безопасность останется

Недавно сеть супермаркетов «Командор» запустила онлайн-сервис продажи и доставки продуктов. Вроде бы продавать продукты не запрещают, более того, продукты питания —это то, от чего невозможно отказаться. Однако «Командор» вводит онлайн-сервис. Как будут меняться взаимоотношения ритейла с аудиторией и какие уроки и новые привычки мы вынесем из самоизоляции?

Олег Сипетый,

председатель совета директоров ГК «Командор»: председатель совета директоров ГК «Командор»:

— Ритейл меняется все время, но в последние два месяца это происходило в ускоренном темпе. Менялись клиентские привычки и механизмы, определяющие спрос, например, выступление по телевизору первого лица. В мгновение новые вводные появлялись в договорах с поставщиками, арендаторами, сотрудниками. Приходилось договариваться на ходу: что ни день, то оперативный штаб — было очень нескучно.

Почему ввели доставку? Это требование безопасности, плюс коронакризис только ускорил очевидный тренд: доставка из магазина уже не экзотика, а норма. Сначала принимали заказы по телефону, потом вышли на платформу вместе со Сбербанком, а после в короткий срок сделали свою доставку. Что дальше? Часть людей — до 10 % — привыкнет к этой опции. Способ получения товаров первой необходимости в целом изменится. Одни будут заказывать доставку домой, другие — забирать пакеты с заранее собранными товарами в магазине. Готовимся к этому, в частности, зонируем пространства в больших магазинах, отводя площади под сбор и выдачу заказов.

Завтра уже никогда не будет таким, как вчера. По крайней мере, рассчитывать на это в ближайший год не стоит точно. Поэтому, не дожидаясь указов и распоряжений, думаем, какие еще меры безопасности должны быть встроены в нашу работу, начиная с бэк-офиса и заканчивая магазинами. Раньше был тренд на вкусное и полезное, сейчас людям важно чувствовать себя безопасно — вплоть до понимания, где, как и кем изготовлен продукт. Завтра уже никогда не будет таким, как вчера. По крайней мере, рассчитывать на это в ближайший год не стоит точно. Поэтому, не дожидаясь указов и распоряжений, думаем, какие еще меры безопасности должны быть встроены в нашу работу, начиная с бэк-офиса и заканчивая магазинами. Раньше был тренд на вкусное и полезное, сейчас людям важно чувствовать себя безопасно — вплоть до понимания, где, как и кем изготовлен продукт.

Судя по тому, какие гигантские изменения принес текущий кризис, подстелить соломку на будущее не удастся. Но, уверен, если взять в будущее договороспособность, клиентоориентированность и проактивную команду, никакие кризисы не страшны.

Сделки в мессенджере

Поведенческие паттерны меняются не только в продуктовом ритейле, но и в е-коммерс. Причем самые кардинальные перемены происходят в сегменте корпоративных продаж. Чего хотят компании, приобретая компьютерную и офисную технику?

Наталья Андреева,

управляющий директор «Ситилинк» в Красноярске: управляющий директор «Ситилинк» в Красноярске:

— Режим самоизоляции стал драйвером роста электронной коммерции в сегменте В2В по всему миру. В России есть нереализованный потенциал — рост происходил особенно быстро. Вот несколько важных штрихов, определяющих основные тренды. Бизнес-аудитория становится моложе и технологичнее — средний возраст корпоративных клиентов — 35 лет. Для поколения, привыкшего все покупать в Интернете, важна возможность оформить заказ любым удобным способом: через сайт, электронную почту, телефон, мессенджер или непосредственно в офисе, что опять станет актуальным после снятия карантина. Очень важная опция — удобная и быстрая доставка с соблюдением сроков. Один из определяющих факторов — прозрачность, открытость, предоставление полной информации по сделке. Важна доступность 24/7 — причем с любых устройств. Более 70 % наших партнеров готовы и хотят решать деловые вопросы через мессенджеры. Поэтому в апреле мы запустили телеграм-канал для бизнес-клиентов компании, что существенно сократило время ответа — в среднем до 2 минут.

Существенно выросла доля заказов, оформленных через личный кабинет на сайте, — с 75 до 85 %. В апреле-мае увеличились объемы закупок бюджетных учреждений, связанные с организацией дистанционного обучения, и объемы закупок организаций, перешедших на удаленную работу. Спрос с компьютеров и комплектующих сместился в сторону ноутбуков и гаджетов, позволяющих работать на удаленке. Выросла доля доставки — сегодня это более 40 % В2В-заказов. Существенно выросла доля заказов, оформленных через личный кабинет на сайте, — с 75 до 85 %. В апреле-мае увеличились объемы закупок бюджетных учреждений, связанные с организацией дистанционного обучения, и объемы закупок организаций, перешедших на удаленную работу. Спрос с компьютеров и комплектующих сместился в сторону ноутбуков и гаджетов, позволяющих работать на удаленке. Выросла доля доставки — сегодня это более 40 % В2В-заказов.

Прогноз на будущее — баланс офлайна и онлайна. Клиенты оценят позитивный опыт онлайн-покупок, но все — и мы, и покупатели — скучают по офлайну. Люди продают людям — ничто не заменит живое общение.

Владеть или эффективно использовать?

Бизнесы начинают пересматривать отношение к приобретению коммерческой недвижимости. Причем это касается не только офисных площадей, но и промплощадок. Для того чтобы запустить производство, необязательно возводить здание. Станет ли аренда промышленной недвижимости растущим трендом?

Александр Сиваев,

генеральный директор промпарка «Красный Яр»: генеральный директор промпарка «Красный Яр»:

— Индустриальные парки и реализуемый в них подход не новы. По сути, это то же, что в советское время называлось промышленной кооперацией: несколько компаний объединяются под крышей другого предприятия и пользуются его производственными ресурсами. Особенность и преимущество такого подхода кроется в том, что резидентам не нужно беспокоиться о непрофильных бизнес-процессах, а можно заниматься исключительно производством, сокращая время запуска и издержки (как капитальные, так и операционные).

В период коронакризиса многие стали приходить к этому пониманию. Но все равно большую части предпринимателей все еще нужно приучать отходить от стандартных подходов к производству и управлению. Их сейчас недостаточно, ведь все оптимизированы уже настолько, что дальше некуда — осталась лишь автоматизация, которую могут себе позволить немногие предприятия, особенно малого бизнеса. Вот тут-то и актуализируется экономика совместного пользования. И мы видим, что многие предприниматели сейчас смещают свои паттерны с позиций «владеть» к «эффективно использовать».

Перемены на рынке инвестиций дают новые возможностиПлюс к этому индустриальные парки могут помочь с получением господдержки, что в период эпидемии стало крайне актуальным. У многих малых предприятий просто нет людей, которые могли бы на подобающем уровне оформить все необходимые документы. А у нас они есть.

Ну и под занавес: в Красноярском крае два индустриальных парка, а в Москве — 64. Это говорит о том, что модель вполне рабочая и эффективная. Просто у нас ее еще не распробовали.

Перемены на рынке инвестиций дают новые возможности

Олег Опивалов,

директор Красноярского филиала инвестиционной компании «БКС Премьер»: директор Красноярского филиала инвестиционной компании «БКС Премьер»: — Начало эпидемии коронавируса и введение режима самоизоляции довольно ощутимо изменили поведение клиентов инвесткомпаний. В первую очередь это касается увеличения спроса на дистанционное открытие счетов. Это удобно, так как нет необходимости приезжать в офис и увеличивать контакты в период режима самоизоляции. Мы видим, как повышается интерес к инвестиционным продуктам в принципе. Это обусловлено тем, что ставки по привычным многим депозитам начали снижаться. К тому же стоимость ряда инвестиционных активов сейчас ощутимо снизилась, и появилась возможность получить повышенную доходность при низкой стоимости входа в этот рынок. Все это заставило людей присмотреться к инвестиционным продуктам: если раньше они в основном пользовались депозитами, то сейчас отдают предпочтение инвестиционным продуктам с более высокой доходностью, например, ПИФ или структурным продуктам. К нам также приходят клиенты, которые подходят к вопросам инвестирования с осторожностью и хотят иметь стопроцентную защиту капитала. Таким клиентам мы предлагаем инструменты, которые являются практически полной альтернативой банковским депозитам по защите капитала, но с доходностью до 10–12 %. Увеличивается спрос на профессиональное персональное финансовое планирование с помощью инвестиционных консультантов. Становится очевидным: для того чтобы самостоятельно разобраться с финансовыми инструментами, требуется много времени. Профессионал же подробно и доходчиво объяснит все плюсы и минусы тех или иных вложений. Дополнительно поможет составить инвестпрофиль клиента, в соответствии с которым потом подберет продукты так, чтобы они максимально отвечали задачам и стилю инвестирования человека. Это убережет от опрометчивых шагов в будущем, защитит и преумножит вложения клиента.

Вопрос защиты информации: есть динамика

С 1 апреля мы все живем преимущественно в онлайн. Кто-то осваивает новые технологии с восторгом, кто-то со скрипом. В любом случае мы «едим» IT-технологии на завтрак, обед и ужин. Однако чем больше мы уходим в онлайн, тем больше актуализируется тема информационной безопасности. Насколько бизнес защищен и понимает риски?

Денис Якунин,

руководитель группы привлечения департамента по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Красноярском крае руководитель группы привлечения департамента по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Красноярском крае

— Организация удаленного рабочего места — это только первый этап перехода на дистанционную работу. После того как техника подготовлена и доступы настроены, наступает этап проверки безопасности и надежности этих систем. В нашей стране закупка средств защиты данных не является пока частью производственной культуры, многие искренне не видят разницы между, условно говоря, бесплатным почтовым ящиком на общедоступном ресурсе и платным почтовым ящиком. Хотя главное отличие очевидно: когда вы покупаете систему защиты, вы покупаете ответственность. Однако мы видим — в восприятии проблемы защиты информации есть изменения.

В последнее время российский рынок достаточно активно развивает строительство центров обработки данных (ЦОД).

Их строительство — длительный и дорогостоящий процесс. Все чаще бизнес и производство прибегают к помощи больших запасов прочности ЦОДов, с возможностью внедрения различных облачных решений и резервирования мощностей. Сегодня это более чем доступная услуга, которая обеспечивает надежное хранение, защиту и передачу информации. В Красноярском крае мы видим увеличение спроса на облачные решения МТС, это значит, что все большее количество наших клиентов понимают важность продуктов по защите информации. Их строительство — длительный и дорогостоящий процесс. Все чаще бизнес и производство прибегают к помощи больших запасов прочности ЦОДов, с возможностью внедрения различных облачных решений и резервирования мощностей. Сегодня это более чем доступная услуга, которая обеспечивает надежное хранение, защиту и передачу информации. В Красноярском крае мы видим увеличение спроса на облачные решения МТС, это значит, что все большее количество наших клиентов понимают важность продуктов по защите информации.

Хочу напомнить, что у любого бизнеса есть право выбора на тест того или иного продукта. Рынок интеграторов очень конкурентный, и компании готовы предъявлять «продукт лицом». Бизнес может пробовать, но не имеет права ошибаться, если речь идет о его безопасности.

Стратегия понимать и дорожить клиентом

Нарастающий тренд — оцифровка и анализ всех показателей бизнеса. В том числе это помогает понять, как меняются потребительские предпочтения в моменте. Коронакризис запустил маховик изменений — надо успеть отследить и подстроиться.

Дмитрий Полуянов,

создатель «Копилки», управляющий партнер «МаксБонус»: создатель «Копилки», управляющий партнер «МаксБонус»:

— Как карантин меняет потребительские паттерны? С марта у покупателей появились новые привычки, страхи и требования. Это привело к изменению их поведения, и некоторые изменения абсолютно точно сохранятся и после вирусной пандемии. Изменение жизненного уклада людей изменило и их потреб-ление. Например, девушка, которой не нужно идти в офис, гораздо реже будет использовать помаду. Ко многим пришло вынужденное понимание, от чего — совсем или частично – можно отказаться. С моей точки зрения, это самая большая проблема — бомба замедленного действия, и мало кто понимает, насколько сильно она рванет.

На улице стало меньше людей и коммуникаций в офлайне. Но коммуникации нужны — и все ринулись в Интернет. Первые две недели с момента самоизоляции трафик действительно рос — в довесок к рекламным сообщениям увеличилось количество контента от обычных людей. На тех, кто смотрит в экран телефона/компьютера, свалился массив информации — не выдержав этого «прессинга», люди сократили время пребывания в соцсетях.

Доставка и онлайн-продажи появились даже у тех, кто об этом не думал. Этот канал реализации добавил компаниям надежду, но не оправдался с точки зрения финансов для подавляющего большинства бизнесов. Тем не менее интернет-площадки будут развиваться и дальше. Бизнес готовится к следующим карантинам, дополнительно маховик онлайна раскручивает конкуренция. Так же, как в офлайне, в топе будут те, кто сможет сделать интернет-магазин простым и понятным с точки зрения клиента. Доставка и онлайн-продажи появились даже у тех, кто об этом не думал. Этот канал реализации добавил компаниям надежду, но не оправдался с точки зрения финансов для подавляющего большинства бизнесов. Тем не менее интернет-площадки будут развиваться и дальше. Бизнес готовится к следующим карантинам, дополнительно маховик онлайна раскручивает конкуренция. Так же, как в офлайне, в топе будут те, кто сможет сделать интернет-магазин простым и понятным с точки зрения клиента.

Пока нет ясности, как быстро будет идти естественное восстановление спроса. Преимущества за компаниями, начавшими получать клиентские данные. Это последняя миля: дотянуться до клиентов можно не через офлайновые точки, а через онлайн и прямое взаимодействие. Идентифицируйте клиента, извлекайте из клиентских данных знания, настройте доверительные и желательно бесплатные каналы коммуникации, используйте реферальные механики и двустороннюю обратную связь — это простые, но действенные инструменты.

Дорожить клиентами — эта стратегия стала сегодня еще более актуальной. Без понимания своего клиента у компании нет будущего. Причем строиться это понимание должно на технологической платформе, а не на интуиции предпринимателя или маркетолога. И финальное: благотворительные акции и пожертвования — новый паттерн и одновременно маркетинговый инструмент. Здесь win-win. Выигрывают и те, кто дарует, и те, кто получает.

Новая простота потребления

Можно сказать, что интернет-аукционы — лакмусовая бумажка текущих покупательских настроений. Как изменился спрос на онлайн в период карантина, насколько успевали за аудиторией магазины? Ну и немного гаданий на потребительской гуще. Какие новые привычки и предпочтения сохранятся при выходе из карантина?

Елена Новикова,

директор по развитию интернет-аукционаAU.ru: директор по развитию интернет-аукционаAU.ru:

— Au.ru может измерять настроение не только покупателей, но и продавцов: у нас зарегистрированы десятки тысяч частных продавцов и около тысячи магазинчиков, и мы следим за развитием событий с обеих сторон.

Что касается потребительских предпочтений, динамика меняется еженедельно. Сначала покупатели побежали за мелкой бытовой и компьютерной техникой, затем был небывалый спрос на спортивные товары, сейчас очень популярны товары для дачи и отдыха.

Наблюдения позволяют нам выделить несколько трендов.

Первый: многие пересмотрят свой гардероб, увидят огромное количество ненужных вещей и задумаются, стоит ли столько покупать. Несмотря на то что торговые центры и магазины одежды были закрыты, объемы продаж в этом сегменте через аукцион не увеличились.

Второй: возрастает внимательное отношение к себе, спросом пользуются товары для здорового образа жизни, ухода: тренажеры, гантели, коврики для йоги, а также машинки для стрижки бороды, краска для волос. Оказывается, красить волосы самостоятельно — это экономично и не так уж сложно. Не у всех получилось заниматься спортом дома, но у тех, кому удалось, думаю, это станет хорошей привычкой. Второй: возрастает внимательное отношение к себе, спросом пользуются товары для здорового образа жизни, ухода: тренажеры, гантели, коврики для йоги, а также машинки для стрижки бороды, краска для волос. Оказывается, красить волосы самостоятельно — это экономично и не так уж сложно. Не у всех получилось заниматься спортом дома, но у тех, кому удалось, думаю, это станет хорошей привычкой.

Третий: «посмотри, где ты живешь». Люди начали делать ремонт даже в арендованных квартирах, облагораживать балконы, им хочется, чтобы пространство было уютным.

Традиционно в этот период мы отмечаем интерес к дачам, но сейчас сместился фокус внимания. Раньше дача была «для родителей», «для бабушек». Сейчас аудитория потребителей этой категории товаров молодеет. В том числе из-за невозможности поехать за границу. Мы видим интерес к благоустройству загородных участков: люди ищут бани, качели, каркасные бассейны.

Что касается поведения продавцов, то оно тоже изменилось. Au.ru онлайн-торговлей занимается давно, поэтому нужные инструменты для продавцов уже были готовы. Те, кому надо было быстро развернуть онлайн-продажи, ими воспользовались. Сейчас мы подключили эквайринг, и магазины могут через нас сразу проводить оплату за товар. Но, конечно, мы видим, как трудно продавцам дается этот переход, особенно если не было предварительной подготовки, например, фотографий товара. А ведь сейчас много доступных комплексных решений: маркетплейсы, торговые площадки. Думаем запустить обучающую программу для небольших магазинов, чтобы помочь им сохранить бизнес.

Работаем практически круглосуточно:

как банки помогают бизнесу Владислав Михель,

заместитель директора банка АТБ в Красноярском крае по корпоративному бизнесу: заместитель директора банка АТБ в Красноярском крае по корпоративному бизнесу: — На старте коронавирусной эпопеи мы оказались между двух огней. С одной стороны, нужно было проводить банковскую деятельность, а с другой — заботиться о здоровье наших сотрудников и, конечно, клиентов. Чтобы решить обе задачи, мы перевели часть офисов на удаленку и адаптировали ряд бизнес-процессов. Подобные сценарии разворачивались и в других банках, что понятно, ведь кредитные организации крайне заинтересованы в своих клиентах, и постарались в этот период дать им максимальный доступ к финансовым инструментам поддержки. В целом я бы разделил их на три блока: работа с действующими заемщиками, собственно кредитная поддержка и операционная поддержка. В первом случае в основном речь идет о всевозможных отсрочках платежей. Так, у нас ее можно получить без документов, только по заявлению. Срок — от трех до шести месяцев. Причем распространяется она не только на клиентов из пострадавших отраслей. Дополнительно к этому мы отменили штрафные санкции за несвоевременные платежи по кредитам. Во втором блоке инструментов поддержки наибольший интерес у предпринимателей вызыва-ет кредитование на зарплату под ноль процентов. Это госпрограмма, и у нас она тоже действует. Но она распространяется только на предприятия из пострадавших отраслей и рассчитывается из МРОТ. Мы же дополнили ее собственной программой, которая действует для всех предприятий и рассчитывается из реальных доходов. Да, там ставка 8,5 %. Но преимущества перекрывают этот момент. И третий блок. Он включает в себя РКО и прочие услуги такого рода. Здесь мы многие процессы перевели в онлайн, что ускорило их и сделало безопаснее. Но главное изменение этого этапа — фактическое исчезновение такого понятия, как операционное время. Многие банки ощутимо расширили его. К примеру, у нас некоторые платежи можно проводить вообще круглосуточно. Многие из новых инструментов уже показали свою работоспособность и эффективность, поэтому, я полагаю, они найдут свое место и в посткризисное время.

Оценили полезность в улыбках

Сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей» не знают, когда откроются для посетителей. И сегодня сложно прогнозировать, вернется ли аудитория в полном объеме или кто-то забудет про зоопарк. Однако и в изоляции парк живет насыщенной жизнью.

Андрей Горбань,

директор парка флоры и фауны «Роев ручей»: директор парка флоры и фауны «Роев ручей»:

— С одной стороны, нам не просто: парк — некоммерческая организация, для нормального существования которой необходимо зарабатывать 150 млн рублей в год. Меры поддержки на нас не распространяются, поэтому рассчитываем на себя и благодарим за помощь посетителей. В то же время наша основная цель как организации некоммерческой не получить прибыль, а создать эмоцию для горожан. Если люди улыбаются при упоминании Роева ручья, то наша бизнес-миссия выполнена.

Недавно Роев ручей выпустил коллекцию защитных масок с портретами животных, которые живут в парке. Этот кейс вызвал добрую улыбку и прогремел на весь мир. С просьбой выслать маску белого медведя мне написал друг из Японии, такая же просьба пришла из Калифорнии от абсолютно незнакомых людей. Главное же, на акцию откликнулись горожане, купившие билеты с открытой датой и получившие маску в качестве «алаверды». Эта вирусная реклама не была для нас бизнес-проектом, но принесла конкретные результаты — финансовые и коммуникационные, позволив парку оставаться с горожанами каждый день даже на период карантина. И это обратная сторона некоммерческого проекта — возможность оценивать свою полезность не в рублях, а в добрых улыбках и эмоциях. Недавно Роев ручей выпустил коллекцию защитных масок с портретами животных, которые живут в парке. Этот кейс вызвал добрую улыбку и прогремел на весь мир. С просьбой выслать маску белого медведя мне написал друг из Японии, такая же просьба пришла из Калифорнии от абсолютно незнакомых людей. Главное же, на акцию откликнулись горожане, купившие билеты с открытой датой и получившие маску в качестве «алаверды». Эта вирусная реклама не была для нас бизнес-проектом, но принесла конкретные результаты — финансовые и коммуникационные, позволив парку оставаться с горожанами каждый день даже на период карантина. И это обратная сторона некоммерческого проекта — возможность оценивать свою полезность не в рублях, а в добрых улыбках и эмоциях.

Коронакризис стал вызовом для каждого сотрудника

Как зарядить команду, когда рушится мир? По сути, способность руководителя заряжать и раздавать энергию, словно батарейка — существенный небизнесовый актив компании. Разбираемся, как это работает и почему сотрудники компаний становятся сплоченнее перед лицом испытаний и сложностей.

Анна Жираткова,

основатель компании «ПроТок»: основатель компании «ПроТок»:

— Как бы странно это ни прозвучало, но ситуация с коронавирусом оказалась для нас весьма драйвовой. Помню, я объясняла персоналу: «Мы должны стать маяком. Когда весь мир рушится, кто-то должен остаться и выстоять. Именно вокруг него потом начнется возрождение. И энергетика на эту роль подходит как нельзя лучше». В итоге все сложности, с которыми мы сталкивались, воспринимались нами как вызов нашему профессионализму и сплоченности. А было их немало.

Первое, с чем столкнулись, — изменившаяся логистика. Транспорт же в тот период практически встал, а это на пользу не пошло никому — ни производству, ни сбытовому подразделению. Дальше поставщики и клиенты начали пытаться изменить условия договоров. Первые хотели повышать цены на комплектующие, которые поставляют, вторые пытались отказываться от уже запущенных в производство заказов и т. п. Потребовалось много усилий, чтобы удержаться в рамках действующих договоров.

С другой стороны, онлайн-формат и удаленка предоставили возможность погрузиться в разработки и исследования. Как результат, на выставке стартапов в Сколково мы показали несколько новых проектов и заявились в резиденты парка, причем уже даже получили одобрение. Среда в этом смысле оказалась благоприятной для такой деятельности. С другой стороны, онлайн-формат и удаленка предоставили возможность погрузиться в разработки и исследования. Как результат, на выставке стартапов в Сколково мы показали несколько новых проектов и заявились в резиденты парка, причем уже даже получили одобрение. Среда в этом смысле оказалась благоприятной для такой деятельности.

Все эти маленькие победы, конечно же, вдохновляли нас двигаться дальше. Но самое важное, как мне кажется, — ценности компании, которых мы придерживаемся все 10 лет своего существования. Первое — это доверие как возможность проговаривать и обсуждать возникающие проблемы, а не замалчивать их. Второе — синергия как сплочение и полная отдача на местах. И третье — профессионализм как подход к делу. В этом смысле коронавирус стал вызовом для каждого нашего сотрудника. Результат — чувство причастности к общему делу.

Жизнь про запас дает уверенность в кризис

Каждая компания проживает этот непростой отрезок жизни по-своему. Кому-то помогает опыт пережитых десятилетий. Надейся на лучшее, но будь готов к худшему — неплохая стратегия, которая работает.

Светлана Мамаева,

заместитель директора компании «Кухни Место»: заместитель директора компании «Кухни Место»:

— В начале всей этой карантинной истории мне позвонила журналистка и спросила: «Что ваша компания намерена делать для поддержки коллектива?» Я ответила: «Ничего особенного». То есть ничего такого, чего бы мы не делали раньше. Мы с 2002 года работали с таким расчетом, чтобы всегда иметь какой-то резерв, ресурс, позволяющий пережить тяжелые времена, а их было немало. И в эту ситуацию мы также пришли в стабильном состоянии. Ровно неделю мы были в ступоре, а дальше сориентировались и продолжили работу. Самое главное — никто из собственников и управленцев не запаниковал, все сохранили спокойствие и рациональный взгляд на вещи. А раз так, то и сотрудники сохранили уверенность в себе и в компании.

Наш коллектив не заметил кризиса. Сейчас смотрим аналитику мебельного рынка на деловых ресурсах: 70 % игроков чувствуют себя плохо. Это точно не мы. Компания стабильна тогда, когда выполняет обязательства. Мы не тратим деньги клиентов на обслуживание кредитов и аренду, но у многих ситуация иная. Наш коллектив не заметил кризиса. Сейчас смотрим аналитику мебельного рынка на деловых ресурсах: 70 % игроков чувствуют себя плохо. Это точно не мы. Компания стабильна тогда, когда выполняет обязательства. Мы не тратим деньги клиентов на обслуживание кредитов и аренду, но у многих ситуация иная.

Кризис — это проверка устойчивости. В одной книге я нашла такие слова: «Старайся, чтобы блага были равномерно размазаны по бутерброду жизни». Иными словами, в благополучные времена думай о плохих, и всё будет хорошо!