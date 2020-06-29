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Проклятое место: на месте завода ферросплавов может появиться ядовитый полигон

Проклятое место: на месте завода ферросплавов может появиться ядовитый полигон
Иллюстрация: twitter.com

Под Красноярском может появиться полигон по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности на 250 тыс. тонн.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Об этом сообщил в соцсетях Павел Гудовский, член общественного совета при минэкологии края и председатель нескольких экологических организаций.

Г-н Гудовский сообщает, что полигон предполагается расположить в 10 километрах от города, в районе недостроенного завода тяжелых экскаваторов на 2 км дороги «Енисейский тракт–с. Частоостровское». Это именно та злополучная площадка, где собирались строить ферросплавный завод.

Заказчиком выступает АО «Полигон» из Томска. Компания уже арендовала два земельных участка площадью около 90 тыс. и 148 тыс. кв. метров.

Мощность мусорного полигона составляет 10 тыс. тонн в год, срок эксплуатации – 25 лет. Общая емкость площадки составит около 250 тыс. тонн. Около половины поступающих отходов будет обезврежено и утилизировано.

По словам г-на Гудовского, проект предусматривает обращение с промышленными отходами II класса опасности. Это значит, что он должен быть включен в федеральную схему по обращению с опасными отходами и подчиняться системе работы федерального оператора. Федеральная принадлежность говорит о том, что отходы на полигон могут привозить из разных регионов.

Сейчас администрация Емельяновского района проводит слушания по объекту. Они начались 19 мая и проходят заочно. Предмет слушаний — проекты техзадания по оценке воздействия на окружающую среду и собственно проектная документация. Вопрос о том, строить ли подобный полигон или нет, с гражданами никто не обсуждал.

 

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