Карнавал ушел в онлайн, но обещал вернуться

Когда в конце марта 2020 года в Красноярске объявили режим самоизоляции и запретили любые массовые мероприятия, Светлана Тетерина — организатор и главный идеолог детского карнавала, который до этого проходил в городе уже 14 раз, оказалась перед непростым выбором. С одной стороны, инфекция и режимные ограничения, с другой — почти юбилейный (15-й) год.

— Долго думать не пришлось. Для нас карнавал не просто детский праздник. Это манифест, утверждающий право ребенка на город; некое пространство здравого смысла, лишенное абсурдных запретов и предписаний. Когда началась эпопея с коронавирусом со всеми вытекающими, мы командой решили: отменять карнавал не будем. Оставалось только определиться с форматом, — рассказывает Светлана Тетерина.

Проблема в том, что традиционно карнавал собирал до 2 тыс. (в 2019 году) участников, которые с «песнями-плясками» проходили по проспекту Мира к Театральной площади, где ставилась финальная точка в виде награждения лучших коллективов и выступлений. Понятно, что в условиях карантина ни о каком шествии с концертной программой речи не было. Оставался только онлайн. Правда, по признанию Тетериной, идея эта вызывала опасения.

— Еще в начале пандемии было понятно: ситуация затянется надолго. Мы опасались, что к 1 июня (карнавал традиционно проводится День защиты детей) люди устанут от такой формы взаимодействия. Побаивались и любителей «взламывать» трансляции. По сути, на тот момент это виделось нам основным вызовом, — говорит Тетерина.

В первом случае организаторы решили подстраховаться с помощью введения элемента офлайн-коммуникации: на проспект Мира «вывели» поздеевскую Кошку в горошек, которую провели по маршруту карнавала с периодическими включениями в эфир. Тут, правда, возникла сложность: незадолго до карнавала выяснилось, что некоторые зрители все же собирались выйти в костюмах на улицу и идти вместе с кошкой.

— Честно говоря, мы испугались, что люди традиционно придут на Мира, а это потенциально опасно в нашей эпидемиологической обстановке. Но вмешалась погода, и все разрешилось само собой, — делится Тетерина.

Решение же второго вопроса нашлось в системе довольно жесткой регистрации: в «облаке» создали форму, которую желающие должны были заполнить, и доступ к zoom-конференции предоставлялся только зарегистрированным участникам.

— Так перестраховались, что, по нашим оценкам, отсекли как минимум половину потенциальных участников, — признает Тетерина.

В итоге детский карнавал 2020 года собрал около 400 участников, которые, находясь дома, периодически подключались к трансляции со своими выступлениями. Причем впервые за 15 лет карнавала он через онлайн добрался и до других городов — например, Томска и Тюмени.

Вели трансляцию бессменные ведущие Марина Вишневская и Евгений Ларкович. Организована она была на платформе Zoom, поскольку только эта площадка позволяла детям быть активными участниками, а не просто наблюдателями. Чтобы все они одновременно могли присутствовать в эфире, организаторам пришлось за $64 купить аккаунт необходимой емкости. Обслуживали же трансляцию (диджей, видеоджей, режиссер, модераторы) представители компании DIGITAL PARTY, согласившиеся сделать это на волонтерских началах.

— В этом году расходы на проведение карнавала, конечно, оказались несопоставимо меньше традиционных. В онлайне нет самой дорогой части: сцены, подиума, звука, оформления пр. Мира и Театральной площади и прочего, что делает карнавал карнавалом. Ну и команда, понимая, что никаких грантов и спонсоров нет, думала только о сохранении важной детской традиции Красноярска, все мы «волонтерили», — говорит Светлана Тетерина.

По ее оценкам, детский карнавал — 2020 обошелся ей примерно в 50 тыс. рублей, тогда как в 2019 году на него потратили порядка 2 млн. Но тогда это были деньги «извне» (1,5 млн выделил лично губернатор, остальное спонсоры), а в этом году – сплошь средства самих организаторов, которые (средства) никак не компенсировались.

— Для нас карнавал бизнесом никогда не был, это скорее миссия, гражданская позиция, потому мы и не ставили задачу выйти в ноль и уж тем более заработать. Нам было важно сохранить традицию, дать детям возможность увидеть друг друга и обрести чувство сообщности, которое, по нашему убеждению, лучше всего помогает пережить социальную изоляцию, — резюмирует Тетерина.

Евгений Волошинский