Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
69,95
78,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дольщики Красноярска снова понесли деньги строителям

Дольщики Красноярска снова понесли деньги строителям
Иллюстрация: pixabay.com

С началом пандемии долевое строительство в Красноярске начало проседать, что, правда, не очень сказалось на цене. Теперь же кривая спроса снова пошла вверх.

#НОВОСТИ
На конец июня 2020 года в Красноярске заключено 324 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов. Такие данные опубликованы единой информационной системой жилищного строительства Минстроя РФ, которая учитывает договоры с уплатой взносов в компенсационный фонд.
 
По отношению к маю этого года количество заключенных ДДУ выросло в июне на 16%. Но до предкарантинной активности еще далеко — в марте 2020-го было заключено 417 долевых договоров (на 33% больше, чем в мае и на 22% больше, чем в июне). В июне же 2019 года этот показатель был на уровне 1 241, что в 3,8 раза больше, чем в июне этого года.
Это связано с отложенным спросом, сформировавшимся во время пандемии. Теперь же, с введением послаблений (в частности с открытием МФЦ), покупатели вновь пошли на этот рынок», — говорят в краевом министерстве строительства.
Примечательно, что в июне 2020-го по отношению к июню 2019-го средняя цена квадратного метра, при таком снижении спроса на долевое строительство, пусть не на много, но выросла — 62,8 тысячи рублей против 63,3 тысячи рублей. А вот средняя площадь и цена покупаемой в долевое квартиры снизились — с 54,7 кв.м. до 50 кв.м. и с 3,3 млн рублей до 3 млн соответственно.
 
Дольщики Красноярска снова понесли деньги строителям 1
 
Самые дешевые квадратные метры в Красноярске в домах компании ПСП — 37 тысяч рублей. Самые же дорогие — 80 тысяч — у «Партнер-Строй». При этом больше всего квартир продано в июне 2020 года застройщиками «Спецстрой», «Красстрой» и «Культбытстрой» — 76, 67 и 52 соответственно при стоимости у них квадратного метра от 59 до 64 тысяч рублей за квадратный метр.
 
Добавим, что по закону с 2019 года застройщики были обязаны отчислять в Фонд защиты прав участников долевого строительства 1,2% стоимости каждого заключенного ДДУ. В прошлом году через эту системы прошло около 95% всех сделок по стране. По состоянию на 25 июня 2020 года ей охвачено 58% строящегося в России жилья.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярскому краю назначили нового прокурораКрасноярскому краю назначили нового прокурора
  • «Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля
  • Дело экс-главврача перинатального центра передано в судДело экс-главврача перинатального центра передано в суд
  • В торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляцииВ торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляции
  • «Сибиряк» не стал генподрядчиком северного моста«Сибиряк» не стал генподрядчиком северного моста
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.