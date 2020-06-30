Дольщики Красноярска снова понесли деньги строителям

На конец июня 2020 года в Красноярске заключено 324 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов. Такие данные опубликованы единой информационной системой жилищного строительства Минстроя РФ, которая учитывает договоры с уплатой взносов в компенсационный фонд.

По отношению к маю этого года количество заключенных ДДУ выросло в июне на 16%. Но до предкарантинной активности еще далеко — в марте 2020-го было заключено 417 долевых договоров (на 33% больше, чем в мае и на 22% больше, чем в июне). В июне же 2019 года этот показатель был на уровне 1 241, что в 3,8 раза больше, чем в июне этого года.

Это связано с отложенным спросом, сформировавшимся во время пандемии. Теперь же, с введением послаблений (в частности с открытием МФЦ), покупатели вновь пошли на этот рынок», — говорят в краевом министерстве строительства.

Примечательно, что в июне 2020-го по отношению к июню 2019-го средняя цена квадратного метра, при таком снижении спроса на долевое строительство, пусть не на много, но выросла — 62,8 тысячи рублей против 63,3 тысячи рублей. А вот средняя площадь и цена покупаемой в долевое квартиры снизились — с 54,7 кв.м. до 50 кв.м. и с 3,3 млн рублей до 3 млн соответственно.

Самые дешевые квадратные метры в Красноярске в домах компании ПСП — 37 тысяч рублей. Самые же дорогие — 80 тысяч — у «Партнер-Строй». При этом больше всего квартир продано в июне 2020 года застройщиками «Спецстрой», «Красстрой» и «Культбытстрой» — 76, 67 и 52 соответственно при стоимости у них квадратного метра от 59 до 64 тысяч рублей за квадратный метр.

Добавим, что по закону с 2019 года застройщики были обязаны отчислять в Фонд защиты прав участников долевого строительства 1,2% стоимости каждого заключенного ДДУ. В прошлом году через эту системы прошло около 95% всех сделок по стране. По состоянию на 25 июня 2020 года ей охвачено 58% строящегося в России жилья.