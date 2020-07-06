Не захлебнуться: вирусный нон-фикшн

Магазин начал работу в ноябре 2013 года, за это время «Бакен», специализирующийся на литературе нон-фикшн, сменил помещение в 25 кв. м на более просторное и открыл филиал «Красный бакен» в здании музейного центра «Площадь Мира».

Нырнули в Интернет

С началом введения ограничительных мер «Красный бакен» приостановил работу, а магазин на проспекте Мира был вынужден перейти в режим самовывоза и доставки. Для этого пришлось в срочном порядке доработать сайт, добавив в него новый функционал. Например, там по-явилась кнопка «Корзина» и возможность оплаты заказа банковской картой онлайн, а также новый сервис подписки на книги.

— Мы планировали запускать интернет-магазин в этом году и успели технически сделать это буквально за пару недель до начала режима самоизоляции. Здесь нам повезло (хотя это слово не совсем корректно, конечно, в данной ситуации). Как раз в первые недели ограничений мы тестировали сайт, дорабатывали, правили баги, искали разные способы доставки... — рассказывает Ангелина Остащенко.

То, что в «мирной жизни» заняло бы больше времени, коллективу «Бакена» пришлось делать в ускоренном темпе. Первые недели самоизоляции вызвали волну поддержки локальных бизнесов, люди стремились делать заказы. Кроме того, у них внезапно освободилось время для себя, чтения, поиска каких-то форм «самоизоляционного» досуга.

— У нас практически каждый день были заказы, на которых мы отрабатывали механизм приема, сборки и доставки, в общем, мы поймали волну, — делится Ангелина.

Строго говоря, планов превращать сайт в полноценный интернет-магазин у «Бакена» не было. Последний год команда ломала голову, как организовать книжную подписку и подключить к сайту сервис оплаты с возможностью рекуррентных платежей для списания средств за подписку. В результате анализа возможных вариантов было решено внедрять новый сервис через действующий сайт «Бакена».

— Раз есть оплата, почему бы не сделать и интернет-магазин? На нашем сайте изначально существовал каталог книг, с аннотациями, ценами, указанием наличия, потому дополнительного объема работы по заведению и наполнению базы книг не потребовалось, — говорит основатель «Бакена».

Бизнес на доверии

Эпидемия оказалась тем самым «волшебным пенделем», который в разы ускорил процессы внедрения новых форм работы с читателем. Книги — это не картошка, не тот продукт, за которым ходят каждый день. И временное закрытие несетевого книжного магазина фактически означает его закрытие насовсем.

— Ежемесячная подписка — это все, что могло нас поддержать на период закрытия, генерировало какой-то регулярный поток денег, поэтому мы максимально ускорились, чтобы ее запустить. И у нас самих появилось время на доработку сервиса, — рассказывает Ангелина.

Кроме того, подписка и доставка — это способ коммуникации с постоянными покупателями, переехавшими в другие города. Ведь сервис предполагает определенный уровень доверия между покупателем и продавцом.

— Получатели не знают, какая книга к ним приедет, но мы очень тщательно их отбираем и как-то необычно упаковываем, то есть еще и доставляем эмоцию, — поясняет Ангелина.

В итоге «Бакен» предложил три вида подписки. Базовая стоит 700 рублей в месяц, читатель получает книгу, выбранную сотрудниками магазина, и рекомендательное письмо, чем обусловлен выбор. Персональная подписка за 1200 рублей предполагает возможность более точного выбора книги: сначала читателю предлагают пройти тест, выявляющий его предпочтения. Кроме того, предоставляется возможность рассказать сотрудникам «Бакена», что понравилось в книге и сервисе в целом, а что нет, чтобы подбор был еще более точным.

Эксклюзивная подписка (1500 рублей в месяц) предполагает кроме прочего еще и персональное общение с сотрудниками, обсуждение прочитанных книг и максимально индивидуальный подбор литературы. Книги доставляют Почтой России или с помощью курьерской службы в конце месяца.

— В базовом уровне подписки мы просто выбираем любую книгу на наш вкус, но, конечно же, немного лукавим, потому что даже на подписчиков базового уровня смотрим внимательно. Изучаем его страницы в соцсетях, чтобы понять его увлечения и подобрать что-то, что, по нашему мнению, ему понравится. Если видим, что человек явно не любит поэзию, то не будем отправлять сборник стихов, насколько бы прекрасной эту книгу ни считали. Так что в каждой базовой подписке есть частичка персональной, — поясняет Ангелина Остащенко.

Всегда на грани

С момента открытия интернет-магазина и до середины июля читатели сделали 135 заказов на общую сумму 160 тыс. руб-лей (сюда же входит и стоимость доставки курьерской службой или Почтой России). Оказалось, что покупатели больше доверяют способу доставки «через человека»: 70 заказов были отправлены курьером, 25 — почтой и транспортными компаниями в другие города, еще 40 заказов забрали самовывозом.

— Мы постоянно призывали своих покупателей пользоваться доставкой и соблюдать режим самоизоляции, но делали исключение для тех, кто живет в соседних домах, позволяли забрать книги самовывозом. Подписчиков пока не очень много: восемь красноярцев и три жителя других городов, они оформили 9 базовых подписок и две персональные, — рассказывает Ангелина.

Это позволило магазину худо-бедно продержаться на плаву и дожить до отмены ограничений, даже несмотря на драматическое снижение выручки. В апреле она упала примерно на 40 %, в мае — почти на 70 %.

— В июне нам стало легче, потому что мы открылись, и к нам приходят радостные, соскучившиеся по книгам и по магазину читатели. Кроме того, у нас отличный арендодатель, он на эти два месяца снизил плату на 50 %. И поставщики все понимают, не торопят и не давят, но долги перед ними накопились, будем как-то закрывать.

Сейчас магазин работает с соблюдением всех санитарных мер: покупателей обязывают надеть защитную маску и предлагают на входе обработать руки антисептиком, салфетками или взять одноразовые перчатки. Внутри нанесена разметка, позволяющая соблюдать дистанцию, а все публичные мероприятия, традиционные литературные чтения переведены в онлайн. На склад пока отправлен и знаменитый «бакеновский» ковер, его вернут после снятия всех ограничений.

— Мы выжили, но, конечно, следует понимать, что у нас в принципе очень маленькие обороты, мы постоянно находимся на грани выживания, потому все время простоя занимались тем, чем занимаемся всегда — балансированием, — резюмирует Ангелина Остащенко.

Наталья Кобец