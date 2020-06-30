Новый центр Красноярска: каким будет самый масштабный редевелопмент — «Новоостровский»

Редевелопмент промышленных зон — для Красноярска история не новая. В городе уже есть «Южный берег» на месте Судостроительного завода, «Мичуринский» на территории Сибстали, в проекте застройка нефтебазы.

Но самая масштабная и, пожалуй, амбициозная реновация уже идет в центре города. Там, где был завод комбайнов, компания «Сибиряк» строит жилой район «Новоостровский».

О квартирах с ценником от 85 тыс. за «квадрат» и о возвращении промзоны центру — в нашем новом материале.

«Новоостровский» в цифрах

Масштаб района колоссален: это не очередной жилой комплекс, и даже не микрорайон из двух десятков домов. По площади и предполагаемому количеству жителей «Новоостровский» сопоставим с Железнодорожным районом.

Фактически редевелопмент вернет Красноярску 106,45 га промзоны, десятилетиями разрывавшей центр: это территория от Железнодорожного моста на западе до улицы Дубровинского на востоке.

Проект застройки «Сибиряк» и «ПроектДевелопмент» подготовили еще в 2015 году. Рендеры и генплан обещают модный район с квартальной застройкой, запоминающейся архитектурой, насыщенной историей и статусным жильем. «Новоостровский» ни много ни мало претендует на звание новой визитной карточки Красноярска.

Технико-экономические характеристики говорят сами за себя: миллион квадратных метров жилья для 30 тыс. горожан и пять деловых центров для 10 тыс. сотрудников ретейла и бизнеса. Плюс собственная набережная с парком на островах, цех креативной индустрии, международная гостиница, две школы и три детских сада — полноценный район для жизни, работы и отдыха.

Новый старый центр

Историческая преемственность — устоявшийся тренд в европейском девелопменте, но пока новинка для Сибири. Тем ярче выглядит концепция «Новоостровского». Район продолжит центр таким, каким он был задуман: с соразмерным человеку масштабом зданий, приватными кварталами и линейной планировкой улиц, заложенной в Красноярске в середине 18-го века.

Для красноярцев это означает одно: жить и гулять будет приятно не только на Мира, Маркса и Дубровинского. Резиденты и гости получат новое общественное пространство, органично встроенное в городскую инфраструктуру и атмосферу центра.

Кстати, об атмосфере: если пройти по Мира, то можно заметить еще одно хорошо забытое правило урбанистики. У проспекта есть свой облик. Все здания разные, но не спорят друг с другом: построенные Чернышевым и Соколовским доходные дома и сталинский ампир, кирпичный модерн и сибирское барокко, конструктивизм и неоклассика легко уживаются друг с другом.

Эту традицию продолжит «Новоостровский» — здесь нет характерной для новостроек типовой архитектуры, но есть общий дизайн-код, создающий характер места.

Три слоя «Новоостровского»

Если с сохранением старого все понятно, то новое — действительно новое для города в таких масштабах застройки. Прежде всего это планировка района. «Новоостровский» формируют коммерческие, публичные и приватные пространства, целиком отданные жильцам и закрытые от посторонних.

Коммерция — это место ретейла и бизнеса. Помещения на первых этажах традиционно отданы под магазины, рестораны и кофейни. Офисы разместятся в деловых центрах, а креативные индустрии и технологичные производства займут отреставрированный цех и технопарк «Разумный город». Последний обещает стать мощной базой для городских стартапов.

Публичные пространства объединяют зоны отдыха и общения. Треть площади «Новоостровского» — это зелень, места для прогулок и занятий спортом. Сюда же, в слой публичных пространств, входят точки притяжения внутри кварталов.

Наконец, приватное пространство принадлежит тем, кто живет в «Новоострвоском» постоянно. Закрытыми для туристов и гостей останутся внутренние дворы и парадные, а еще — школы и сады с большими зелеными участками. Их проектируют так, чтобы дети и родители пользовались простым и безопасным маршрутом до школы или детсада.

Первая очередь

«Сибиряк» уже продает квартиры в первом квартале «Новоостровского». И это хороший способ познакомиться с районом в миниатюре — концепция и планировка квартала стали демоверсией всего проекта.

Район начинается на пересечении улиц Бограда и Профсоюзов. Застройка будет средневысотной: семь этажей, зона ретейла вдоль фасада и закрытые дворы без машин. В приоритете комфорт пешеходов, для личных автомобилей построят подземный паркинг с доступом на лифте.

Внутренние дворы и прилегающие улицы оформят ландшафтные дизайнеры. Для озеленения выбрали растения, которые хорошо приживаются в нашем климате: вереск, смородина, береза, клен, яблоня и барбарис. В любое время года около дома будут естественные краски.

Технология строительства предельно проста и надежна: керамический кирпич и раствор, стены толщиной 80 см плюс облицовка из искусственного камня. И никакой минваты и вентилируемых фасадов — все материалы экологичные.

Внутри домов дизайнерские холлы, в которых не страшно оставить вещи и не стыдно встретить гостей, колясочные для жителей и служба консьержей. Квартиры — традиционный бизнес-класс с трехметровыми потолками, террасами на верхних этажах и предчистовой отделкой.

За все это: жилье, статус которого очевиден, расширение зоны комфорта, больше не заканчивающейся входной дверью квартиры, за возможность жить и работать в дружелюбном районе города — и предлагают платить те самые 85 тыс. за «квадрат». И цена себя оправдывает уже сейчас: у «Сибиряка» действительно есть возможности полностью воплотить проект, подарив городу новый центр.