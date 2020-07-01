Крым наш: с 1 июля курорты открыты для всех туристов страны

Об обновленных рекомендациях рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко:

Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям. Сохраняется обязательная термометриях и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019для тех, кто приезжает в санаторий».

Однако на территории санаториев продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди. В случае, если у санатория есть пляж, на его территории — в соответствии с рекомендациями, следует расставлять пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанцирования. По возможности также необходимо нанести сигнальную разметку. Пока что в Крыму запрещено проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий, однако, не так давно начали работать музеи.

Мы приобрели средства защиты и дезинфекции, все сотрудники обеспечены масками, каждые два часа — дезинфекция мест общего пользования, также проходит регулярная уборка и проветривание помещений», — пояснила заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

Музеи работают в режиме индивидуального приема граждан, экскурсионные группы — не более 5 человек. Главное для гостя – это наличие маски, соблюдение социальной дистанции, термометрия, гигиена рук. Если у посетителя выявлена повышенная температура — на объект он не допускается. Как только все ограничения будут сняты — мы сможем возобновить свою работу в традиционном режиме.