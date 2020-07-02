СГК объяснила, как формируется цена электроэнергии для предприятий

Рынок электроэнергии и мощности сформирован в России относительно недавно, он начал работу в 2006 году в рамках очередного этапа реформы энергетики. Создавая конфигурацию рынка, специалисты РАО ЕЭС и минэнерго ориентировались на имеющиеся в мире модели: во многих странах электричество – биржевой товар, который торгуется как не только на внешнем рынке, но и внутри государств.

В России на энергорынке торгуются два типа товаров: электроэнергия и мощность. В качестве продавцов выступают крупные генераторы, управляющие электростанциями разных типов: ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ГРЭС, а также Интер РАО, поставляющая российское электричество за рубеж. В качестве покупателя выступают энергосбытовые компании, в первую очередь, те из их, у кого есть статус гарантирующего поставщика. Они закупают ресурс и для потребителей-физических лиц, и для предприятий. Также в роли покупателей могут выступать сбытовые компании, не имеющие статуса гарантирующего поставщика, но, например, представляющие интересы крупных промышленных структур. Есть и третья сторона рынка – это электросетевые организации, они не участвуют непосредственно в торгах, но в стоимость электроэнергии закладывается и цена передачи ее от генератора к потребителю.

Рынок формируется в несколько этапов, на первом определяется, какие генерирующие мощности будут работать и поставлять электроэнергию на рынок. Второй этап – РСВ (рынок на сутки вперед), где поставщики непосредственно формируют ценовое предложение «на завтра». И третий этап – балансирующий рынок, дополнительные торги в режиме реального времени, призванные компенсировать ситуативную нехватку энергии или распределить излишки.

По общим правилам работают на рынке те генераторы, которые предлагают меньшие цены, однако в торгах учитывается и конфигурация сети. Бывает так, что от более дешевого источника передать энергию потребителю невозможно, например, из-за ремонта, или расстояния, поэтому вместо него будет работать более дорогой», - объясняет Директор по работе на энергорынках Сибирской генерирующей компании Антон Данилов.

Вся страна разделена на две ценовые зоны: европейскую и сибирскую, в первой цена на электричество выше, так как значительная ее часть вырабатывается на газовых тепловых станциях. Самая дешевая электроэнергия – во второй ценовой зоне в Иркутской области и Красноярском крае, здесь много мощных ГЭС, поэтому генераторам Сибири выгодно продавать электричество в европейскую часть страны, где она более востребована.

Существуют регулируемые договоры с фиксированной стоимостью киловатт/часа, по ним торгуется электроэнергия для населения и бюджетных организаций. Коммерческие предприятии платят по цене открытого рынка, а она меняется каждый час. В зависимости от того, какой платежный период обозначен в условиях договора, сбытовая компания учитывает объемы потребления электричества, закупленного по разным ценам, и выставляет итоговый платеж», - рассказывает Антон Данилов.

Таким образом на рынке торгуется порядка 90% электроэнергии. Еще часть продается через прямые договоры между потребителем и генератором по фиксированной цене, но это нечастое явление, потому что одна из сторон такого договора окажется в проигрыше: есть риск и для генератора продать свой товар ниже рынка, и риск покупателя приобрести дороже. Обычно такие договоры заключаются между субъектами рынка, входящими в один консорциум.

Как ни странно, зимой цены на электричество в среднем ниже, чем летом. С одной стороны, летом снижается потребление, с другой, генерирующие мощности выводятся в ремонты, снижают выработку ТЭЦ. Поэтому чаще наблюдается дисбаланс спроса и предложения, а следовательно, и ценовые скачки. Бывают периоды, когда генераторы вынуждены продавать электричество по нулевой цене, бывает, когда стоимость товара очень высока.

В нынешнем году стоимость электроэнергии в России значительно снизилась: на 17% в первой ценовой зоне и на 13% во второй (сибирской). Снизилось и потребление.

Причина не только в пандемии коронавируса, есть и другие факторы. Например, в нынешнем году полноводное лето, больше половины электричества вырабатывают ГЭС. В следующем году все может измениться – как решит природа. Отчасти потребление сократилось после выхода России из сделки ОПЕК: нефтяные компании снизили добычу, им потребовалось меньше электроэнергии, это сразу же сказалось на балансе», - пояснил Антон Данилов.

Второй товар на энергорынке – это мощность, раз в пять лет энергокомпании страны проходят процедуру КОМ (конкурентного отбора мощности). Таким образом они получают от потребителя плату за поддержание технической годности ресурса и обязаны обеспечить нормальное функционирование системы. Благодаря программе ДПМ (договор присоединенной мощности), которая позволила за десять лет построить новые объекты генерации и модернизировать ряд имеющихся, удалось сдержать рост цены на электроэнергию, в среднем в год она росла на процент инфляции. Сейчас разрабатывается аналогичная программа для объектов тепловой генерации, которая должна в первую очередь повысить надежность энергосистемы, а также сформировать резерв тепловой мощности там, где он практически исчерпан.