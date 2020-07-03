«Индекс помады» как мерило экономического кризиса – Мария Никитенко, бьюти-стилист

Блоги DK.RU

Мария Никитенко, бьюти-стилист

Все вокруг спрашивали, как дела в магазине (тогда я работала в сети Рив Гош), не собирается ли он закрываться. Коллектив ежедневно обсуждал рост цен на косметику. Многие считали, что покупать будут только еду, а косметика никому не нужна.

Но, как ни странно, магазин показывал хорошие продажи, а в следующем, 2015 году, ещё и рост.

В 2001 году председатель совета директоров Estée Lauder Леонардо Лаудер предложил ввести термин «индекс помады» и уровень продаж этого косметического средства тоже рассматривать как показатель состояния экономики. То есть, если рост продаж косметики намного превышает допустимые пределы, то дела плохи. Такие изменения в покупках заметили ещё в США во время Великой депрессии, когда произошёл финансовый крах. У женщин не было возможности покупать привычную одежду, предметы быта, но они продолжили покупать помаду. Так как косметика в сравнении с остальным стоит недорого.

Почему помада? Да просто это самый доступный антистресс. И именно помада даёт возможность легко освежить образ.

Что же сейчас? Vedomosti.ru опросили крупнейших онлайн-ритейлеров о результатах продаж:

Wildberies - за первые две недели мая было продано 11 млн. помад;

Ozon - за март-апрель продажи помад выросли на 47%, а блесков на 185%;

AliExpress - продажи помады на второй неделе мая выросли на 65%.

И это несмотря на то, что мы носим маски. Говорили, что индекс изменится и появится «эффект туши». Ведь сейчас более актуален идеальный макияж глаз.

Конечно пока сложно понять реальный прирост «индекса помады», ведь долгое время работали только онлайн-магазины, и у них-то продажи увеличились существенно, а вот розница просела, и очень сильно. Но к этому звоночку стоит прислушаться.