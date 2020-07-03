Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.07
70,51
79,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские ученые изучат медное месторождение в Туве

Красноярские ученые изучат медное месторождение в Туве
Иллюстрация: красгеотехника.рф

Ученых СФУ привлекли к изучению медно-порфировых месторождений Ак-Суг в Туве. Им предстоит подготовить модель развития добычи в этом месте. Освоение рудного узла планируют начать в ближайшие годы.

#НОВОСТИ
Исследовать рудный узел будет команда специалистов под руководством директора Института горного дела, геологии и геотехнологий, профессора Владимира Макарова. Их задача определить и ранжировать участки, содержащие медно-порфировые руды на площади Ак-Сугского рудного узла, а также подготовить рекомендации для проведения геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.
 
Заказчиком исследования выступает компания «Тывамедь» — дочерняя структура «УК «Интергео», руководит которой экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
 
Материалом для исследования станут опубликованные, фондовые и архивные данные по геологическому строению территории Ак-Сугского рудного узла. Ученые проведут сбор, систематизацию, экспертную оценку и переинтерпретацию имеющихся данных с целью определения наиболее перспективных участков. Будет сформирована структура единой электронной базы данных, создан кадастр известных рудопроявлений в пределах Ак-Сугского рудного узла. 
В результате заказчик получит рекомендации для проведения геолого-поисковых работ, что позволит значительно повысить их эффективность, сэкономив финансовые и временные ресурсы», — говорит Кузнецов.
Освоение месторождения Ак-Суг чрезвычайно перспективно в свете постоянного роста потребления меди и никеля для развития альтернативной энергетики и производства электромобилей, считает генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
Проведение исследований и изучение территорий месторождений позволит более точно спрогнозировать перспективное развитие проектов. В результате может быть создан третий в России по масштабам центр цветной металлургии, который станет точкой нового экономического роста», — говорит он.
Сейчас группа компаний «Интергео» перешла к активной фазе реализации проекта «Создание компании — производителя батарейных металлов» и приступила к подготовительному этапу строительства Ак-Сугского ГОКа и объектов сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры на территории Тувы.
 
Основные параметры проекта: 
  • ввод в эксплуатацию — 2023 год.
  • мощность по добыче и переработке руды — 24 млн. тонн в год.
  • средний годовой объем концентрата — 430 — 638 тыс. тонн.
  • новейшие технологии и оборудование мирового уровня. 
  • обеспечение минимального воздействия на окружающую среду. 
  • рабочие места — до 2000 человек (включая сопутствующие инфраструктурные объекты).
  • стоимость товарной продукции в годовом исчислении — 55-65 млрд. рублей.
  • ежегодные общие налоговые отчисления — 8 млрд. рублей в бюджеты различных уровней.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новый центр Красноярска: каким будет самый масштабный редевелопмент — «Новоостровский»Новый центр Красноярска: каким будет самый масштабный редевелопмент — «Новоостровский»
  • Большинство красноярцев проголосовало за поправки в КонституциюБольшинство красноярцев проголосовало за поправки в Конституцию
  • В Красноярском крае снимают карантинные кордоны на въездах в населенные пунктыВ Красноярском крае снимают карантинные кордоны на въездах в населенные пункты
  • «Енисейавтодор» признан банкротом«Енисейавтодор» признан банкротом
  • Три футбольных поля: в Красноярске неожиданно нашли несанкционированную свалкуТри футбольных поля: в Красноярске неожиданно нашли несанкционированную свалку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.