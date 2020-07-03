Красноярские ученые изучат медное месторождение в Туве

Исследовать рудный узел будет команда специалистов под руководством директора Института горного дела, геологии и геотехнологий, профессора Владимира Макарова. Их задача определить и ранжировать участки, содержащие медно-порфировые руды на площади Ак-Сугского рудного узла, а также подготовить рекомендации для проведения геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Заказчиком исследования выступает компания «Тывамедь» — дочерняя структура «УК «Интергео», руководит которой экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

Материалом для исследования станут опубликованные, фондовые и архивные данные по геологическому строению территории Ак-Сугского рудного узла. Ученые проведут сбор, систематизацию, экспертную оценку и переинтерпретацию имеющихся данных с целью определения наиболее перспективных участков. Будет сформирована структура единой электронной базы данных, создан кадастр известных рудопроявлений в пределах Ак-Сугского рудного узла.

В результате заказчик получит рекомендации для проведения геолого-поисковых работ, что позволит значительно повысить их эффективность, сэкономив финансовые и временные ресурсы», — говорит Кузнецов.

Освоение месторождения Ак-Суг чрезвычайно перспективно в свете постоянного роста потребления меди и никеля для развития альтернативной энергетики и производства электромобилей, считает генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Проведение исследований и изучение территорий месторождений позволит более точно спрогнозировать перспективное развитие проектов. В результате может быть создан третий в России по масштабам центр цветной металлургии, который станет точкой нового экономического роста», — говорит он.

Сейчас группа компаний «Интергео» перешла к активной фазе реализации проекта «Создание компании — производителя батарейных металлов» и приступила к подготовительному этапу строительства Ак-Сугского ГОКа и объектов сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры на территории Тувы.

Основные параметры проекта: