XIX Международный Канский видеофестиваль представил конкурсную программу

Больше всего в конкурсной программе режиссеров из России и Великобритании (по пять короткометражек). На втором месте — США и Франция с тремя фильмами. По два фильма пришли из Бразилии, Италии, Германии, Индии и Японии. Кроме того, в конкурсе представлены Иран, Непал, Израиль, Канада, Австралия, Нидерланды, Испания, Португалия и Австрия. Среди работ есть как игровые и документальные картины, так и анимация, экспериментальное кино и видео-арт.

«Под конец приема заявок в самый разгар карантина мы стали беспокоиться, что авторы могут начать массово отказываться от участия в онлайн-версии фестиваля. Однако в итоге у нас было буквально два-три отказа, и мы выйдем в эфир СОПРОМАТ-ТВ с полноценной конкурсной программой — как обычно, яркой и разнообразной», — говорит арт-директор видеофестиваля Надежда Бакурадзе.

Онлайн-программа фестиваля будет выстроена с учетом четырех часовых поясов: Канск, Москва, Лондон и Нью-Йорк. Сетку вещания сформируют таким образом, чтобы все конкурсные фильмы были показаны три раза в удобное для разных зрителей время. До 15 июля фестиваль продолжает принимать заявки от желающих участвовать в проекте СОПРОМАТ-ТВ по адресу kanskfest@gmail.com.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска и Благотворительного Фонда Михаила Прохорова (генеральный партнер фестиваля).