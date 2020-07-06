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XIX Международный Канский видеофестиваль представил конкурсную программу

кадр из фильма Chado (Великобритания)
кадр из фильма Chado (Великобритания). Иллюстрация: пресс-служба фестиваля

В нее вошли 35 фильмов из 18 стран. В этом году фестиваль состоится онлайн в формате круглосуточного вещания с 23 по 29 августа на платформе СОПРОМАТ-ТВ.

#НОВОСТИ

Больше всего в конкурсной программе режиссеров из России и Великобритании (по пять короткометражек). На втором месте — США и Франция с тремя фильмами. По два фильма пришли из Бразилии, Италии, Германии, Индии и Японии. Кроме того, в конкурсе представлены Иран, Непал, Израиль, Канада, Австралия, Нидерланды, Испания, Португалия и Австрия. Среди работ есть как игровые и документальные картины, так и анимация, экспериментальное кино и видео-арт.

«Под конец приема заявок в самый разгар карантина мы стали беспокоиться, что авторы могут начать массово отказываться от участия в онлайн-версии фестиваля. Однако в итоге у нас было буквально два-три отказа, и мы выйдем в эфир СОПРОМАТ-ТВ с полноценной конкурсной программой — как обычно, яркой и разнообразной», — говорит арт-директор видеофестиваля Надежда Бакурадзе.

Онлайн-программа фестиваля будет выстроена с учетом четырех часовых поясов: Канск, Москва, Лондон и Нью-Йорк. Сетку вещания сформируют таким образом, чтобы все конкурсные фильмы были показаны три раза в удобное для разных зрителей время. До 15 июля фестиваль продолжает принимать заявки от желающих участвовать в проекте СОПРОМАТ-ТВ по адресу kanskfest@gmail.com.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска и Благотворительного Фонда Михаила Прохорова (генеральный партнер фестиваля).

СПРАВКА

 
Международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в Канске (Красноярский край) с 2002 года. Мультижанровый фестиваль объединил идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: экспериментальное кино, видео-арт, новая музыка, поэзия, театр, архитектура. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен.
 

 

 

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