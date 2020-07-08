Трети работодателей не нужны сотрудники-пенсионеры

По данным опроса, 34% работодателей страны не готово принимать на работу пенсионеров. Остальная часть — 66% — рассматривает таких кандидатов. Правда 28% из них признались, что еще ни разу этого не делали.

В среднем доля работников предпенсионного возраста в компаниях составляет 11%, пенсионного — 7%. Чаще всего такие сотрудники трудятся в сферах «Административно-обслуживающий персонал», «Производственный персонал» и «Бухгалтерия, финансовый отдел». Меньше всего пенсионеров среди юристов. В них они, чаще всего, занимают позиции рядовых и ведущих специалистов, чуть реже — руководителей подразделений и линейных руководителей. А в 4% случаев являются главами компаний.

Более двух третей (69%) опрошенных заявили, что зарплаты сотрудников одинаковых должностей не зависят от возраста. Однако остальные признали, что зарплаты пенсионеров иные: в 43% случаев они ниже, чем у остальных, в 21% — выше, 36% сообщили, что отплата труда этой категории отличается «и в большую, и в меньшую сторону».

К преимуществам сотрудников-пенсионеров работодатели относят: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (69%); наличие ценного багажа знаний и опыта (67%); широкий круг профессиональных связей, полезных компании (47%). А к основным недостаткам: отсутствие гибкости в работе/стереотипность мышления (44%); особенности корпоративной культуры/молодой коллектив (33%); отсутствие психологической гибкости для адаптации к новому (33%).