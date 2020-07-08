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Трети работодателей не нужны сотрудники-пенсионеры

Трети работодателей не нужны сотрудники-пенсионеры
Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики кадрового портала hh.ru опросили работодателей России (в том числе, Красноярского края) на предмет трудоустройства пенсионеров. Большая часть из них заявила, что рассматривает такой вариант.

#НОВОСТИ
По данным опроса, 34% работодателей страны не готово принимать на работу пенсионеров. Остальная часть — 66% — рассматривает таких кандидатов. Правда 28% из них признались, что еще ни разу этого не делали.
 
В среднем доля работников предпенсионного возраста в компаниях составляет 11%, пенсионного — 7%. Чаще всего такие сотрудники трудятся в сферах «Административно-обслуживающий персонал», «Производственный персонал» и «Бухгалтерия, финансовый отдел». Меньше всего пенсионеров среди юристов. В них они, чаще всего, занимают позиции рядовых и ведущих специалистов, чуть реже — руководителей подразделений и линейных руководителей. А в 4% случаев являются главами компаний.
 
Более двух третей (69%) опрошенных заявили, что зарплаты сотрудников одинаковых должностей не зависят от возраста. Однако остальные признали, что зарплаты пенсионеров иные: в 43% случаев они ниже, чем у остальных, в 21% — выше, 36% сообщили, что отплата труда этой категории отличается «и в большую, и в меньшую сторону».
 
К преимуществам сотрудников-пенсионеров работодатели относят: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (69%); наличие ценного багажа знаний и опыта (67%); широкий круг профессиональных связей, полезных компании (47%). А к основным недостаткам: отсутствие гибкости в работе/стереотипность мышления (44%); особенности корпоративной культуры/молодой коллектив (33%); отсутствие психологической гибкости для адаптации к новому (33%).
Сегодня работодатели все меньше внимания обращают на возраст соискателей — по данным нашего опроса, этот параметр находится на седьмом месте по значимости. Гораздо важнее реальные навыки, опыт и готовность обучаться, но о полном исчезновении предвзятости и дискриминации по возрастному признаку пока, к сожалению, говорить рано», — говорят в hh.ru.
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