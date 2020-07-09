Красноярские предприниматели обеспечат развлечениями зарубежные вечеринки

Красноярская компания Party-Driver запустила сайт для продажи своих устройств, ориентированный на зарубежных покупателей. Об этом рассказали в краевом Агентстве развития бизнеса.

Party-Driver — это комплекты интерактивных игр и гаджетов для специалистов event-индустрии. Недавно компания презентовала их на нескольких специализированных международных форумах. И довольно успешно. Это подтолкнуло красноярских предпринимателей к тому, чтобы задуматься об освоении зарубежных рынков. Первым шагом на этом пути и стал продающий сайт, который компания создала при участии Центр поддержки экспорта Красноярского края. Каков был размер этого участия в АРБ не уточняют.

Центр субсидировал нам создание профессионального сайта сразу на двух языках — английском и китайском. Из своих средств мы оплатили только 20 процентов. Сейчас мы планируем продвижение сайта. Ориентируемся, прежде всего, на потребителей из США, Европы и Китая», — рассказал соучредитель Party-Driver Евгений Фёдоров.

В Центре поддержки экспорта проект считают весьма перспективным из-за незаурядности товарного предложения.

Party-Driver легко найдёт своего покупателя за рубежом. В дальнейшем же эти гаджеты можно будет хорошо представить и на маркетплейсах, и на международных профильных выставках, которые, мы надеемся, в скором времени возобновят свою работу», — говорит заместитель руководителя центра Ирина Токарева.

Добавим, что с начала 2020 года в Центр поддержки экспорта обратились восемь красноярских компаний с заявками на создание сайтов, адаптированных под зарубежных потребителей.