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В Красноярском крае уточнили запасы газа для актуализации схемы газификации региона

В Красноярском крае уточнили запасы газа для актуализации схемы газификации региона
Иллюстрация: krskstate.ru

Компания «Газпром промгаз» продолжает актуализировать схему газификации Красноярского края. По завершении этой процедуры станет ясно, какие технические решения понадобятся для реализации проекта.

#НОВОСТИ
Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев провел совещание с руководством научно-технического центра «Региональные системы газоснабжения» компании «Газпром промгаз», который непосредственно и занимается актуализацией схемы, сообщили в региональном правительстве.
 
Проходить процедура будет в пять этапов:
  1. оценка энергоснабжения и топливопотребления в крае;
  2. разработка перспективных схем газификации муниципальных образований и определение наиболее предпочтительных места размещения источников газа;
  3. проработка автономной газификацию потребителей со строительством завода по производству сжиженного природного газа;
  4. формирование перспектив развития газотранспортной системы региона;
  5. оценка очередности строительства объектов газоснабжения и газораспределения, а также оценка показателей экономической эффективности развития системы и потенциальной стоимости газа.
Выполнение данных этапов позволит сформировать полное представление о необходимых технических решениях по развитию системы газоснабжения», — говорит директор научно-технического центра Роман Самойлов.
По завершении актуализации схему передадут на согласование в правительство Красноярского края и далее в «Газпром».
Первый блок материалов с обновленными объемами запасов газа уже направлен разработчикам. В настоящее время мы с представителями муниципальных образований определяем потребность в газе промышленных и бытовых потребителей, а также готовим информацию о планируемых в регионе инвестиционных проектах», — рассказал глава краевого Минпромэнерго Евгений Афанасьев.
Напомним, что схему газификации Красноярского края разработали еще в 2016 году. Однако ее до актуализации дело дошло лишь в мае 2020-го. Вероятно, это связано с изменением маршрута газопровода «Сила Сибири-2», от которого и планируется запитать регион.
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