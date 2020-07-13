В Красноярском крае уточнили запасы газа для актуализации схемы газификации региона

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев провел совещание с руководством научно-технического центра «Региональные системы газоснабжения» компании «Газпром промгаз», который непосредственно и занимается актуализацией схемы, сообщили в региональном правительстве.

Проходить процедура будет в пять этапов:

оценка энергоснабжения и топливопотребления в крае; разработка перспективных схем газификации муниципальных образований и определение наиболее предпочтительных места размещения источников газа; проработка автономной газификацию потребителей со строительством завода по производству сжиженного природного газа; формирование перспектив развития газотранспортной системы региона; оценка очередности строительства объектов газоснабжения и газораспределения, а также оценка показателей экономической эффективности развития системы и потенциальной стоимости газа.

Выполнение данных этапов позволит сформировать полное представление о необходимых технических решениях по развитию системы газоснабжения», — говорит директор научно-технического центра Роман Самойлов.

По завершении актуализации схему передадут на согласование в правительство Красноярского края и далее в «Газпром».

Первый блок материалов с обновленными объемами запасов газа уже направлен разработчикам. В настоящее время мы с представителями муниципальных образований определяем потребность в газе промышленных и бытовых потребителей, а также готовим информацию о планируемых в регионе инвестиционных проектах», — рассказал глава краевого Минпромэнерго Евгений Афанасьев.