В Красноярском крае уточнили запасы газа для актуализации схемы газификации региона
Компания «Газпром промгаз» продолжает актуализировать схему газификации Красноярского края. По завершении этой процедуры станет ясно, какие технические решения понадобятся для реализации проекта.
Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев провел совещание с руководством научно-технического центра «Региональные системы газоснабжения» компании «Газпром промгаз», который непосредственно и занимается актуализацией схемы, сообщили в региональном правительстве.
Проходить процедура будет в пять этапов:
- оценка энергоснабжения и топливопотребления в крае;
- разработка перспективных схем газификации муниципальных образований и определение наиболее предпочтительных места размещения источников газа;
- проработка автономной газификацию потребителей со строительством завода по производству сжиженного природного газа;
- формирование перспектив развития газотранспортной системы региона;
- оценка очередности строительства объектов газоснабжения и газораспределения, а также оценка показателей экономической эффективности развития системы и потенциальной стоимости газа.
Выполнение данных этапов позволит сформировать полное представление о необходимых технических решениях по развитию системы газоснабжения», — говорит директор научно-технического центра Роман Самойлов.
По завершении актуализации схему передадут на согласование в правительство Красноярского края и далее в «Газпром».
Первый блок материалов с обновленными объемами запасов газа уже направлен разработчикам. В настоящее время мы с представителями муниципальных образований определяем потребность в газе промышленных и бытовых потребителей, а также готовим информацию о планируемых в регионе инвестиционных проектах», — рассказал глава краевого Минпромэнерго Евгений Афанасьев.
Напомним, что схему газификации Красноярского края разработали еще в 2016 году. Однако ее до актуализации дело дошло лишь в мае 2020-го. Вероятно, это связано с изменением маршрута газопровода «Сила Сибири-2», от которого и планируется запитать регион.