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«Русский уголь» увеличил добычу каменного угля на сибирских разрезах

«Русский уголь» увеличил добычу каменного угля на сибирских разрезах
Иллюстрация: www.ruscoal.ru

Компания отчиталась о том, что объемы добычи на предприятиях, расположенных в Красноярском крае и Республике Хакасия, выросли в первом полугодии 2020 года на 16%.

#НОВОСТИ

В нынешнем году угольные разрезы, входящие в финансово-промышленную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, добыли 3,6 миллиона тонн угля (против 3,1 миллиона тонн за аналогичный период 2019 года).

В частности, на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае добычи выросла с 537 до 596 тыс. тонн, на разрезе Кирбинский в Хакасии — с 349 до 836 тыс. тонн. Добыча каменного угля на разрезе Степной в Хакасии осталась на уровне аналогичного периода 2019 г. — 2,2 млн тонн.

По словам генерального директора «Русского угля» Станислава Грачева, компания планирует еще нарастить объемы добычи на Саяно-Партизанском и Кирбинском разрезах.

Благодаря высокой калорийности и хорошим качественным характеристикам наш каменный уголь марок «Д», «Г» и «ДГ» пользуется стабильным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Он экспортируется в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также идет на нужды российских потребителей», - говорится в сообщении компании.

Напомним, о планах по развитию производственных мощностей компания уже заявляла ранее. Так, например, в 2018 году на Саяно-Партизанском разрезе планировали добывать до миллиона тонн, а в перспективе нескольких лет – до трех миллионов тонн.

Саяно-Партизанский разрез отрабатывает запасы единственного в Красноярском крае месторождения каменного угля. 80% добываемого здесь твердого топлива идет на экспорт. За последние 2 года производственные мощности предприятия выросли в 1,5 раза. В 2016 г. на разрезе было добыто более 700 тыс. тонн угля. А по итогам третьего квартала 2017 г. объемы добычи составили более 600 тыс. тонн угля.

 

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