В правительстве края разработали рекомендации для туристов

Ранее на федеральном уровне были разработаны рекомендации для санаториев, гостиниц, отелей, баз отдыха, речных круизных перевозок. Но в Красноярском крае, по словам руководитель агентства по туризму Юлии Верхушиной перечень мест отдыха значительно шире. Видимо речь идет о палаточных стоянках и беседках для шашлыков.

«В регионе сохраняется возможность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, поэтому агентством разработаны рекомендации по организации отдыха граждан в местах массового посещения. Рекомендации направлены главам муниципальных образований и предприятиям туристической индустрии», — сообщила г-жа Верхушина.

Итак, что же предлагают разработчики:

Главам территорий, в которые приезжает много туристов, предложено разместить информацию с напоминанием о необходимости соблюдать социальную дистанцию и другие превентивные меры;

Органам власти совместно с полицией и добровольцами рекомендовано проводить рейды, чтобы контролировать соблюдение всех необходимых профилактических мер.

Напомним, за все время в регионе зарегистрировано 10 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией. До 9 августа в Красноярском крае сохраняется режим ограничений на работу ряда объектов. Например, торговых центров, бань, бассейнов, организаций отдыха и оздоровления детей.