Фестиваль «Зеленый» отменили – пока до следующего лета
Медиагруппа «Прима» сообщила, что вынуждена отказаться от проведения одного из самых ярких и массовых событий лета в Красноярске. Фестиваль «Зеленый» проходил на острове Татышев 10 лет.
Первый фестиваль прошел 14 августа 2010 года, затем его «сдвинули» на более ранние сроки – конец июня-начало июля. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса рассматривалась возможность переноса «Зеленого» на самый конец лета – 29-30 августа.
Отмену организаторы объясняют двумя факторами: безопасностью гостей праздника и коротким сроком на подготовку.
Во-первых, неизвестно, будет ли после 9 августа продлён режим ограничений или снят. Во-вторых, до сих пор нет рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых событий. И даже если они появятся, вряд ли будут разрешены события с такой большой численностью. Фестиваль «Зеленый» собирает не 1 000, не 10 000 гостей, а гораздо больше. И мы понимаем меру социальной ответственности», - говорит генеральный директор медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов.
В 2019 году «Зеленый» собрал более ста тысяч гостей, это, пожалуй, самое популярное событие в Красноярске.
«Зелёный» — это такая махина, организация которой начинается за полгода: разработать концепт, получить разрешительные документы, найти партнеров и так далее. В текущей ситуации мы понимаем, что к 29 и 30 августа уже никак не успеть. Нам грустно, но мы надеемся, что «Белую ярмарку» мы сможем сделать», - объясняет директор фестиваля Николай Васильев.