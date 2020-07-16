Красноярцы стали больше интересоваться мотоциклами

В среднем по стране за пять лет востребованность мотоциклов увеличилась на 34%, а относительно прошлого года на 22,5%, считают аналитики автомобильного сайт Дром. С 2015 года на ресурсе разместили более 180 тысяч объявлений и продаже мототехники по всей России.

Средний возраст российского мотопарка достаточно «солидный» – 14 лет. Половина мотоциклов на Дроме старше 13 лет и была выпущена до 2007 года. Самый старый мотоцикл, продающийся сейчас, – М-72 Ирбит 1956 года выпуска. Тем не менее, четверть мототехники младше пяти лет, еще 10% – это мотоциклы 2020 года выпуска.

В Красноярске показатели отличаются: средний возраст – восемь лет, 52% – это модели младше пяти лет, а младше одного года в базе 35% мотоциклов. Самый молодой мотопарк находится в Томске и Кемерово, где средний возраст равен пяти годам. В Иркутске же самый «пожилой» мотопарк со средним возрастом мотоциклов 16,6 лет.

Покупатели на Дроме начинают активно искать мотоциклы в начале апреля. Пик спроса приходится на последние две недели мая. Востребованы легкие мотоциклы для езды по бездорожью: «кросс», «эндуро» и «питбайки». Кроме того, люди стали больше интересоваться электробайками для езды по городу.