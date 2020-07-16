Как решить задачу качественного теплоснабжения Красноярска

Какой практический смысл это влечет для города и его жителей, как будет развиваться система теплоснабжения Красноярска, какие задачи стоят перед энергетиками, рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте Сибирской генерирующей компании заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев.

Тепловое хозяйство «догоняет» советские стандарты

Современная система теплоснабжения досталась нам в наследство от Советского Союза, во многих странах мира, даже с суровым климатом, нет систем центрального отопления, вопрос решается наличием локальных небольших теплоисточников. Одна из проблем отрасли в том, что, сохранив в целом инфраструктуру, Россия на несколько десятилетий утратила стандарты ее развития и обслуживания, и возвращается к ним только сейчас.

На законодательном уровне регулирование теплоэнергетики в России всегда отставало от электроэнергетики, которая была реформирована в 2005 году. Скажем, в СССР наличие схемы теплоснабжения населенного пункта, которая учитывает все теплоисточники, резервы, перспективное социально-экономические развитие и другие параметры, было обязательным. В России до 2010 года этот документ разрабатывался только в инициативном порядке, и особого энтузиазма процедура не вызывала», - рассказал Александр Григорьев.

Отсутствие стратегии развития теплового хозяйства и ряд экономических потрясений привели к тому, что системы теплоснабжения в городах, как говорят энергетики, деградировали. Нормативный срок службы трубы в теплосетях – 25-30 лет, и во многих населенных пунктах коммуникации не меняли значительно дольше, ограничиваясь «заплаточными» ремонтами. Энергетики ориентируются на два параметра: срок службы сетей и повреждаемость.

У СГК сейчас на обслуживании более 10 тысяч километров теплосетей, и в целом по регионам присутствия компании 64% сетей с износом выше нормативного. По городам картина разная. Например, из региональных столиц хуже всего в Новосибирске: там 77% теплосетей имеют срок службы выше 25 лет. 73% износ сетей в Барнауле, а вот в Кемерове – 40%, это лучший показатель в Сибири. И по повреждаемости труб лидер Новосибирск, всего за прошедший тепловой сезон по компании зафиксировано порядка 4300 повреждений, более 1600 из них – в Новосибирске, это 38%», - рассказал Александр Григорьев.

Из небольших городов наиболее проблемные – это Рубцовск, где основная ТЭЦ, которая управлялась частной компанией, находилась в аварийном состоянии, и СГК пришлось достраивать муниципальную котельную, чтобы перенести нагрузку на нее, и прокладывать новые теплосети. Сейчас примерно та же работа ведется в Черногорске (Республика Хакасия).

Качество обследования влияет на «здоровье» сетей

Возник в ходе эфира и вопрос о возможности использования газовых и электрических котельных, в частности, о том, почему в Красноярске электрокотельные включаются только в периоды пиковых нагрузок. Александр Григорьев объяснил, что тариф электрокотельной почти в четыре раза выше, чем у ТЭЦ, а также привел в пример опыт Новосибирска, где газовые котельные по той же причине используются редко, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы заместить эти мощности, переключив потребителей на угольные теплоисточники (ТЭЦ и котельные), а освободившиеся средства направить на модернизацию теплосетей.

Для Новосибирска этот вопрос гораздо острее, чем для Красноярска. Благодаря большой программе модернизации, которая была реализована в столице зимней Универсиады в последние несколько лет, удалось не только обновить коммуникации, но и построить резервные трубопроводы от разных ТЭЦ, позволяющие в период профилактических работ переключать потребителей на другие теплоисточники.

Есть и еще одно обстоятельство, важное для функционирования системы и ее обслуживания. В Новосибирске и Барнауле – преимущественно закрытые системы теплоснабжения, это значит, что в домах горячая вода для кранов и батарей проходит по разным контурам. Для горячего водоснабжения используется питьевая вода, которая подогревается через теплообменник внутри дома или на тепловом пункте. В большинстве красноярских домов система открытая, то есть, горячая вода в краны горожан и тепло в батареи идут по одним и тем же трубам, а внутри дома проводится дорегулировка температуры. По федеральному закону, к 2022 году все дома должны перейти на закрытую схему горячего водоснабжения, но на практике выполнить такое не так просто. Ведь для этого нужно привести в хорошее состояние не только тепловые сети, но и холодный водопровод. Ведь при любом его повреждении дома с закрытой схемой остаются без воды вовсе, тогда как при открытой схеме у жителей сохраняется хотя бы горячая вода.

Один из крупных «владельцев» городских коммуникаций – компания «КрасКом», как пояснили в пресс-службе компании, сейчас на техническом обслуживании находится 493,27 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Их износ оценивается в 76,7%, на 2020 год протяженность сетей, подлежащих замене, составляет 2,368 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Два года назад процент износа сетей «КрасКома» оценивался в 65,3%. Как говорят в компании, в теплоэнегетике работает правило «Нет здоровых людей, есть недообследованные»: если раньше износ определялся по документам, то в последние два года городские теплосети обследуются с помощью роботов, это позволяет более точно определить их состояние и составить план ремонта.

Красноярск думает о перспективном развитии

В регионах присутствия СГК носит статус Единой теплоснабжающей организации – по сути, это главный ответственный за состояние теплового хозяйства и поставку качественного ресурса. ЕТО может закупать тепло и горячую воду у разных производителей, ее задача – обеспечить жителей этим ресурсом, своевременно и в полном объеме обслуживать сети, оперативно ликвидировать аварии. Обязанность потребителя – вовремя и полностью платить. Однако ЕТО не всемогуща, есть и третий участник процесса – управляющая компания.

Зона ответственности ЕТО заканчивается, груб говоря, на стене дома, обслуживание внутридомовых систем и поддержание их в рабочем состоянии – это обязанность УК», - уточнил Александр Григорьев.

При этом в зависимости от города компания может решать разные локальные задачи в рамках своих полномочий. Так, например, в Рубцовске речь шла о спасении города, необходимости привести систему теплоснабжения в состояние, которое позволит запустить отопительный период. В Красноярске задача иная: обеспечить развитие города, протянув коммуникации в районы активной застройки, и снизить экологическое воздействие. Это закреплено и в схеме теплоснабжения города. Так, например, в Красноярске к 2024 году должно быть замещено 35 малоэффективных и низкоэкологичных котельных, потребителей семи из них уже перевели на отопление от городских ТЭЦ.

Замещение решает задачу снижения экологического воздействия, потому что котельные – это и низкие трубы, и отсутствие современных очистных сооружений. В Красноярске для многих потребителей значительно снизился тариф после перехода на отопление от ТЭЦ. Плюс освобождение территорий: муниципалитет может использовать этот земельный участок для других нужд», - пояснил Александр Григорьев.

Конкретно в Красноярске в результате комплекса экологических мероприятий, куда входит строительство высокой трубы на ТЭЦ-1, монтаж на станции современных электрофильтров и замещение котельных, выбросы от теплоисточников к 2024 году должны снизиться на 14 тысяч тонн в год. В рамках утвержденной на десять лет инвестпрограммы компания вложит в систему теплоснабжения Красноярска 16 миллиардов рублей. Отдельно запланировано строительство второго энергоблока на ТЭЦ-3. По прогнозному развитию, городу в ближайшие десять лет потребуются дополнительно порядка 500 гигакалорий дополнительной тепловой мощности.

Еще 1,6 миллиарда рублей СГК вложит в развитие теплового хозяйства Канска. В рамках этой работы планируется достроить сети к Канской ТЭЦ и переключить на нее основную часть потребителей, в том числе тех, кто сегодня получает тепловую энергию от ТЭЦ БХЗ. А в тех местах, куда строить новые сети нецелесообразно, установят современные автоматизированные мини-котельные, которые управляются дистанционно, на самом объекте людей не будет. Этот комплекс мероприятий существенно повысит качество теплоснабжения зарельсовой части Канска.