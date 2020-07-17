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Бизнес поддержат субсидией на дезинфекцию

Бизнес поддержат субсидией на дезинфекцию
Иллюстрация: мойбизнес.рф

Минэкономразвития разработал программу, которая предполагает предоставление предпринимателям субсидий на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

#НОВОСТИ
Действовать программа начала с 15 июля, сообщают на сайте нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
Претендовать на такую поддержку могут НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включённые в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) или осуществляющие деятельность (по основному ОКВЭД) в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования.
В зависимости от формы собственности, размер субсидии будет разным:
  • Компании получат фиксированную выплату 15 тысяч рублей. а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года);
  • Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года) и 15 тысяч рублей на самого ИП;
  • ИП без работников получат 15 тысяч рублей на самого предпринимателя.
Подробнее с условиями предоставления этой выплаты можно ознакомиться на сайте нацпроекта (https://мойбизнес.рф/anticrisis/msp-i-nko-poluchat-bezvozmezdnye-subsidii-na-dezinfektsionnye-i-profilakticheskie-meropriyatiya).
 
Чтобы получить субсидию нужно с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП:
  • по почте;
  • на сайте ФНС России.
В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведёт выплату.
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