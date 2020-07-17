Бизнес поддержат субсидией на дезинфекцию

Действовать программа начала с 15 июля, сообщают на сайте нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Претендовать на такую поддержку могут НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включённые в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) или осуществляющие деятельность (по основному ОКВЭД) в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования.

В зависимости от формы собственности, размер субсидии будет разным:

Компании получат фиксированную выплату 15 тысяч рублей. а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года);

Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года) и 15 тысяч рублей на самого ИП;

ИП без работников получат 15 тысяч рублей на самого предпринимателя.

Подробнее с условиями предоставления этой выплаты можно ознакомиться на сайте нацпроекта (https://мойбизнес.рф/anticrisis/msp-i-nko-poluchat-bezvozmezdnye-subsidii-na-dezinfektsionnye-i-profilakticheskie-meropriyatiya).

Чтобы получить субсидию нужно с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП:

по почте;

на сайте ФНС России.

В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведёт выплату.