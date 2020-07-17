Красноярскому краю требуется больше металлургов

По итогам первого полугодия 2020 Красноярский край вошел в двадцатку лидеров страны по количеству вакансий от компаний из металлургической отрасли: 2,5% от всех предложений работодателей-металлургов приходится на регион.

В Красноярском крае металлургия находится на десятом месте по количеству открытых за полугодие вакансий – 3,3% предложений о работе в регионе касались именно этой отрасли. В данных компаниях, как правило, нет ярко выраженной текучести кадров, как, например, в ритейле. Появление новых вакансий в секторе металлургии чаще говорит о росте производства», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Несмотря на то, что в первом квартале текущего года все компании оказались в непростом положении из пандемии коронавируса, количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в регионе выросло на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По России в целом рост еще выше – на 13,5%.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях металлургической отрасли, по данным за первое полугодие, составила 55,4 тысячи рублей в Красноярском крае и 61,7 тысячи по России в целом (при этом наиболее частотное предложение составляет 30-40 тысяч рублей). Производствам нужны инженеры, рабочие, а также строители, специалисты сферы продаж и транспорта.

На сегодняшний день в России, по данным hh.ru, открыто более 15 тысяч вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка», из них в Красноярском крае – около четырех сотен.