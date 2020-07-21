«Норникель» и «Русская платина» договорились о совместной разработке «Черногорки»

Переговоры о переформатировании партнерских отношений прошли еще в марте 2020 года, и в итоге 16 июля представители «Норникеля» и «Русской платины» подписали соглашение об операционном партнерстве.

«Норникель» приветствует долгосрочное стратегическое партнерство с «Русской Платиной». Сотрудничество двух компаний в новом формате позволит придать новый импульс развитию Норильского промышленного района, а также обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объемом металлов», — отметил старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

В частности «Норникель» предоставит на рыночных условиях «Русской Платине» доступ к инфраструктуре компании в Норильском промышленном районе, выступив в качестве поставщика электричества и других ресурсов, а также предоставив возможность использовать объекты логистической инфраструктуры компании. Кроме того «Норникель» займется реализацией продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении. Для этого будет подписан долгосрочный договор off-take.

Все контракты, предусмотренные соглашением, планируется заключить до конца 1 квартала 2021 года, после того, как компании получат все необходимые корпоративные одобрения.

«Русская Платина» нацелена на создание в НПР нового крупнейшего производственного комплекса, первым этапом которого станет строительство Черногорского ГОКа. Стратегическое партнерство с «Норникелем» позволит осуществить запуск проекта в сжатые сроки и поэтапно наращивать работы», — сказал генеральный директор «Русской Платины» Евгений Воробейчик.

Напомним, «Русская платина» владеет лицензией на разведку, добычу и производство цветных и драгоценных металлов на Черногорском месторождении, которое расположено в 15 километрах к юго-востоку от Норильска. Утвержденные балансовые запасы руды составляют 143 млн тонн при среднем содержании никеля 0,22%, меди 0,29%, металлов платиновой группы и золота 3,9 г/т. Как сообщалось ранее, на Черногорском месторождении планируется добывать до 7 млн тонн руды в год.