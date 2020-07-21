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Восстанавливать экологию Арктики за счет инвесторов не будут

Восстанавливать экологию Арктики за счет инвесторов не будут
Иллюстрация: pixabay.com

Неделю назад всю российскую Арктику объявили особой экономической зоной. Можно было бы ожидать и особого экологического подхода, но этого, похоже, не будет.

#НОВОСТИ
Объявление российской Арктики особой экономической зоной не приведет к ужесточению экологических требований к реализуемым в ней проектам. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Мы исходим из того, что сегодняшнее законодательство достаточно сбалансировано и нужно просто обеспечить его исполнение», — заявил он на пресс-конференции, посвященной перспективам арктических территорий страны.
Новой программой развития Арктики также не предусмотрено выделение средств на ликвидацию уже существующего загрязнения северных территорий. «Его надо просто убрать», — сказал Трутнев.
 
По его словам, такую работу министерство природных ресурсов и экологии РФ уже начинало, когда он возглавлял это ведомство (с 2004 по 2012 год), но сейчас объем этой программы существенно снизился - насколько, он не уточнил.
Это вопрос квалификации и настойчивости сегодняшнего экологического блока правительства. Надо доказывать, что это необходимо, получать деньги, учиться их эффективно тратить и убирать имеющееся загрязнение. Никакого другого источника финансирования этого, кроме федерального бюджета, здесь нет», - говорит полпред.
Напомним, что 13 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о системе преференций для проектов, реализуемых в арктической зоне. В первую очередь речь идет о налоговых послаблениях для нефте-газовых компаний и других (недобывающих) проектов.
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