Восстанавливать экологию Арктики за счет инвесторов не будут

Объявление российской Арктики особой экономической зоной не приведет к ужесточению экологических требований к реализуемым в ней проектам. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Мы исходим из того, что сегодняшнее законодательство достаточно сбалансировано и нужно просто обеспечить его исполнение», — заявил он на пресс-конференции, посвященной перспективам арктических территорий страны.

Новой программой развития Арктики также не предусмотрено выделение средств на ликвидацию уже существующего загрязнения северных территорий. «Его надо просто убрать», — сказал Трутнев.

По его словам, такую работу министерство природных ресурсов и экологии РФ уже начинало, когда он возглавлял это ведомство (с 2004 по 2012 год), но сейчас объем этой программы существенно снизился - насколько, он не уточнил.

Это вопрос квалификации и настойчивости сегодняшнего экологического блока правительства. Надо доказывать, что это необходимо, получать деньги, учиться их эффективно тратить и убирать имеющееся загрязнение. Никакого другого источника финансирования этого, кроме федерального бюджета, здесь нет», - говорит полпред.

Напомним, что 13 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о системе преференций для проектов, реализуемых в арктической зоне. В первую очередь речь идет о налоговых послаблениях для нефте-газовых компаний и других (недобывающих) проектов.