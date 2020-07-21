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Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие

Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие
Иллюстрация: ktovkurse.com

Главное статистическое ведомство Российской федерации опубликовало данные о социально-экономическом положении в первом полугодии текущего года.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Доходы граждан

Среди опубликованных данных есть и информация о реально располагаемых доходах и безработице.

Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие 1

Как видим доходы в первом полугодии составили 96,3% от доходов в 1-м полугодии 2010 года. Т.е. падение — 3,7%.

Если такие темпы падения останутся, то в годовом исчислении это будет

= 3,7 * 2 = 7,4%.

Такого падения доходов не было с 1999 года. Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что реальные располагаемые доходы будут падать у нас 6 лет подряд.

Не лучше ситуация и с занятостью.

Безработица

Как только повысили пособие по безработице, то сразу люди, потерявшие работу, стали активно регистрироваться в фонде занятости для получения.

Рост числа безработных составил — 3,7 раза:

Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие 2

А их число достигло 2,8 млн. человек и, судя по всему, это еще оптимистичные данные. И это те, кто зарегистрировался. Общее число безработных приближается к 5 млн. человек.

По оценкам других экспертов ситуация с положением россиян намного печальней:

Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие 3
источник rbc.ru

Почему такая разница в оценках

На самом деле все просто. Росстат оценивает доходы по сотрудникам крупных и средних предприятий. Получается, что работники малых предприятий, ИП и самозанятые выпадают из расчетов Росстата. А именно среди этих хозяйствующих субъектов и было максимальное сокращение доходов. Тем не менее даже эти данные о падении доходов россиян и безработице оказались худшими за последние 20 лет.

Итого

Понятно, что основные меры господдержки уже реализованы. Новых масштабных вливаний в карманы граждан и экономику уже не будет. Да, разные сектора экономик, по-разному чувствуют себя в нынешней ситуации.

По оценкам МВФ падение ВВП в России в 2020 году будет 6,6%. При этом мировой ВВП упадет на 4,9%. Т.е. мы откатимся назад по отношению ко всему остальному миру. И это несмотря на огромные резервы и профицитный бюджет в последние несколько лет.

Желаю всем стабильной работы и достойных доходов.

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