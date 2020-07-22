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Губернатор Красноярского края раскритиковал работу чиновников по модернизации котельных

Губернатор Красноярского края раскритиковал работу чиновников по модернизации котельных
Иллюстрация: pixabay.com

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев доложил главе региона о модернизации котельных в крае. Тот остался недоволен результатами работы.

#НОВОСТИ
Александра Усса не впечатлили темпы работы отраслевого министерства по модернизации котельных в крае, сообщают в официальном паблике правительства Красноярского края в соцсетях.
 
По данным краевого Минпромэнерго, сейчас день в регионе действуют 1379 угольных котельных и более 250 электрокотельных. Из них порядка 300 котельных — с износом более 70 % и более 90 электрокотельных — с затратами от 1 млн рублей в год. Их необходимо заменить. С 2010 года в 18 районах края установили более 100 новых котлов.
 
Губернатор посчитал, что это очень медленно — дорожную карту модернизации котельных министерство должно было разработать еще в 2019 году. На завершение этой части работ чиновникам дали один месяц.
Сейчас я в основном вижу точечные, единичные решения и декларацию о намерениях. Меня это абсолютно не устраивает! Такой подход замедляет развитие отрасли, а мы не можем откладывать бесконечно на будущее столь значимые практические шаги», — подчеркнул Александр Усс.
По замыслу властей, модернизация котельных должна повысить качество и надежность теплоснабжения, а также уменьшить тариф на тепло, минимизировать нагрузку на бюджет региона. Деньги на реализацию этого проект планируют выделить в рамках отраслевой госпрограммы. Речь идет о сумме 1,6 млрд рублей в течение 5 лет. Это позволит модернизировать каждую четвертую угольную котельную и каждую третью электрокотельную в крае.
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