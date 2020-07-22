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Угольное месторождение на Таймыре получило одобрение госэкспертизы

Угольное месторождение на Таймыре получило одобрение госэкспертизы
Иллюстрация: rossaprimavera.ru

Ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд тонн, его освоение включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

#НОВОСТИ

Проект освоения Сырадасайского угольного месторождения в Таймырском районе Красноярского края получил положительное заключение Главгосэкпертизы, — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105…120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т. Месторождение обладает одними из крупнейших запасов ценных коксующихся углей, которые используются в металлургической промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит компании «Северная звезда», входящей в состав международной корпорации AEON. Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь» и должно стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края.

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на отработку запасов Сырадасайского каменноугольного месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Инженерные изыскания проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах самого крупного участка месторождения — Юго-Западного.

Ранее компания «Северная звезда» получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы по объектам месторождения. Проект «Северной звезды» включает создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн т в год с возможностью расширения до 10 млн т в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал.

 

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