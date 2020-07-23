Предпринимателям края снизят платежи по кредитам: заплатит бюджет

Программа касается предприятий малого и среднего бизнеса, подпадающих под постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, где указан перечень наиболее пострадавших отраслей. Банки, работающие в регионе, готовы заключить с такими предприятиями дополнительные соглашения по уменьшению платежей на ключевую ставку Банка России (это 4,5%). Разницу кредитной организации компенсирует краевой бюджет. На допсоглашение могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, которые оформили кредиты на сумму до 11 млн рублей в период до 01.04.2020. До конца 2020 года они смогут платить по пониженным ставкам.

Из бюджета Красноярского края банкам возместят сумму, на которую будут снижены ежемесячные платежи по действующим кредитам, причем уже после самого факта снижения. Таким образом, в банках не может остаться ни рубля этой поддержки, вся она будет направлена на снижение кредитного бремени малого и среднего бизнеса. Фактически краевой бюджет заплатит за пострадавший бизнес часть платежа по кредиту. Мы специально разработали данное мероприятие для снижения кредитной нагрузки самой пострадавшей категории. Это те малые и средние предприятия, которые вынуждены были привлекать небольшие по размерам кредиты на развитие и пополнение оборотных средств, и попали в затруднительное положение в период карантинных мер вызванных пандемией», - пояснил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Участниками программы стали ПАО «Сбербанк России», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», ББР Банк (акционерное общество).

Отметим, что Красноярский край стал первым регионом России, запустившим такую меру поддержки субъектов МСП. Как пояснили DK.ru в региональном министерстве экономики и регионального развития, с начала пандемии в ведомство поступило множество обращений с просьбой рассмотреть возможность снижения кредитной нагрузки на предпринимателей. Поскольку такой практики в России нет, нормативная база для программы поддержки создавалась «с нуля».