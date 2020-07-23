Сергей Меняйло и Александр Усс обсудили коронавирус и Норильск

Как пояснил Сергей Меняйло после совещания, в первую очередь его интересовали перспективы реализации национальных проектов в Красноярском крае. Очевидно, что в связи с пандемией придется пересматривать условия и сроки федеральных программ.

Более подробно представитель президента остановился на ситуации с коронавирусом: Красноярский край входит в число регионов-лидеров по распространению инфекции и смертности, что не позволяет снять ряд санитарных ограничений. Но и продолжать «карантинить», ожидая второй волны, - опасно для экономической устойчивости региона.

Территория края огромная, надо принимать решения, анализировать заболеваемость на каждой территории, а не в среднем по больнице Я поставил задачу штабу, в первую очередь Роспотребнадзору, быть не просто статистиками, а гибко реагировать и корректировать задачу в соответствии с ситуацией. Основная задача сейчас - своевременное выявление заболеваемости, в том числе за счет увеличения тестирования. И не останавливаться на первом круге эпидемрасследования. Важно не допустить вспышки, не ухудшить ситуацию: она по факту стабильна, и есть тенденция улучшения», - отметил Сергей Меняйло.

Губернатор Красноярского края Александр Усс пояснил, что в регионе высокий уровень заработной платы, а значит, у людей есть возможность путешествовать за границу, и старт эпидемии связан именно с этим. Кроме того в крае много предприятий, использующих вахтовый метод работы, и за ними, особенно после вспышки заболевания в Северо-Енисейском районе, установлен особый контроль.

Говоря об экологической ситуации в Норильске, Сергей Меняйло отметил, что на данном этапе все все органы и ветви власти, работающие на территории, в том числе и федеральные, должны выполнить задачи, поставленные президентом страны. Разобраться с сумой ущерба и работами по рекультивации: что делать, в какой срок, за чей счет, какие профилактические меры надо принять. Полпред подчеркнул, что необходимо более серьезно подойти к ликвидации последствий аварии с точки зрения взаимодействия структур.

Сегодня водотопливная смесь собрана, 188 тысяч тонн, надо отсепарировать ее и сделать так, чтобы больше ничего не разлилось и не протекло. Специалисты все это знают, нам надо только следить за сроками выполнения работ , и при необходимости напоминать, чтобы не уйти с этой проблемой в зиму», - сказал Меняйло.

В свою очередь Александр Усс отметил: для края принципиально, чтобы штрафы за экологические инциденты в Норильске пошли именно в региональный и местный бюджет. Поэтому завтра, 24 июля, губернатор лично примет участие в заседании Совета Федерации, посвященному этой теме.