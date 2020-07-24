Госдума РФ приняла закон о ЦФА, а США разрешили хранить криптовалюту в банках

Госдума приняла в третьем чтении закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 мая 2018 году, с тех пор он был существенно переработан.

В принятой редакции закона дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг. Цифровые финансовые активы (ЦФА), согласно закону — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы (так называемые токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства, отмечал ранее Анатолий Аксаков. Если токен был выпущен не в рамках российского законодательства, то его приобрести в российской кредитной организации будет нельзя. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках, указывал Аксаков.

Организовать выпуск, куплю — продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Устанавливаются правила выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Выпуск ЦФА осуществляется на основании решения о выпуске таких активов, которое должно содержать обязательные сведения (определяется перечень таких сведений), составляется в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выпускающего ЦФА, отражает вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, должно быть размещено в интернете на сайте лица, выпускающего ЦФА, и на сайте оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск ЦФА, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения всех обязательств лица, выпустившего ЦФА. Решение о выпуске таких активов может быть адресовано неопределенному кругу лиц (является публичной офертой) либо определенному кругу лиц (обязательно для ЦФА, удостоверяющих права участия в капитале непубличного АО).

Полномочия ЦБ

Банк России наделяется полномочиями ведения реестра информационных систем и реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, а также надзора за деятельностью операторов информационных систем, в рамках которых выпускаются ЦФА. ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к операторам информационных систем, к деятельности операторов обмена ЦФА (включая требования к организации обращения ЦФА, требования к операционной надежности и требования к предоставлению отчетности).

ЦБ также будет определять, какие ЦФА сможет приобретать только квалифицированный инвестор, а какие — неквалифицированный инвестор в пределах установленной Банком России суммы.

Храните биткойны в банках

Между тем, Финмониторинг США разрешил банкам принимать криптовалюту без ограничений. Управление финансового контроля США позволило коммерческим банкам открывать счета пользователям для хранения криптовалютных активов. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Управление контролера денежного обращения США разрешило всем национальным банкам предоставлять услуги по хранению цифровых активов.

В открытом письме сказано, что для нового типа депозитов банки могут использовать криптовалютные кошельки с уникальными криптографическими ключами. Организации могут предоставлять подобные услуги физическим и юридическим лицам, включая компании криптоиндутрии, при условии соблюдения ими законодательных норм и наличия эффективной системы управления рисками.

Регулятор считает, что банки могут предложить инвесторам услуги с более высоким уровнем безопасности по сравнению с действующими на рынке продуктами. При этом потребители будут уверены в том, что регулируемая организация не потеряет закрытые ключи.

В письме Управления контролера денежного обращения также говориться о том, что финансовые рынки становятся все более технологичными, и со временем спрос на инновационные продукты будет только повышаться. Поэтому банкам уже сейчас нужно разбираться и начинать работать с новым классом активов для проработки механизмов управления рисками и корректировки их планов стратегического развития.

Финмониторинг США признает, что по мере все большего проникновения цифровых технологий в финансовую сферу банкам и другим финучреждениям необходимо использовать новые способы удовлетворения потребностей клиентов.