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Совфед переложил ответственность за восстановление экосистемы Таймыра на правительство

Совфед переложил ответственность за восстановление экосистемы Таймыра на правительство
Автор фото: Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве РФ. Иллюстрация: www.krskstate.ru

Совет Федерации одобрил изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются зачисления компенсаций за вред, причиненный водным объектам. Теперь документ должен подписать президент.

#НОВОСТИ

Согласно этим поправкам, компенсации за вред, причиненный водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, поступают в бюджет страны, а не в регион. Таким образом, штраф, назначенный «Норникелю», даже если компании удастся снизить его размер, пойдет  в федеральную казну.

В то же время Совет Федерации счел, что правительство России должно финансово помочь краю, если налоговые поступления от «Норникеля» снизятся в результате выплаты штрафа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что тем самым ответственность за ликвидацию последствий ущерба взяло на себя федеральное правительство, соответствующие министерства и ведомства.

Эти средства должны быть целевым образом направлены точно на ликвидацию ущерба. Нужна не косметическая, а серьезная работа с Академией наук, со специалистами, экспертами, программа ликвидации нанесенного природе экологического ущерба», - цитирует ее пресс-служба администрации края.

Глава региона Александр Усс, присутствовавший на заседании, объяснил свою позицию по этому вопросу, подчеркнув, что кроме последствий аварии на ТЭЦ-3 есть и накопленный экологический ущерб, и другие проблемы, решение которых требует значительных средств.

Куда бы эти средства ни поступили, они должны работать, прежде всего, на интересы людей, живущих на пострадавшей территории, а, следовательно – по большому счету – на интересы большой России. Ведь Норильский промышленный район и Таймыр в целом – это особый плацдарм для современного освоения Арктики», - сказал он.

Валентина Матвиенко отметила, что необходимо сформировать план модернизации всей инфраструктуры Норильска – жилой, социальной, дорожной, и обязать акционеров принимать в этом самое непосредственное участие. А Совет Федерации будет контролировать эту работу и раз в три месяца заслушивать доклады о том, как выполняются поручения.

 

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