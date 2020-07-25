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Избирательный марафон: сенатор Клишас прокомментировал «многодневное голосование»

Избирательный марафон: сенатор Клишас прокомментировал «многодневное голосование»
Иллюстрация: yandex.ru

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас прокомментировал изменения в избирательное законодательство и в закон «Об экстремисткой деятельности», которые недавно одобрил Совет федерации.

#НОВОСТИ

Первое новшество позволяет проводить голосования в течение нескольких дней, но не более трех. Ранее такой эксперимент проводился при голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Эксперимент был признан успешным.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что данный формат более удобен для избирателей и повысит прозрачность выборов. Кроме того, подобная практика уже применяется и во многих зарубежных странах.

Такая практика организации голосования нашла широкий положительный отклик среди российских граждан, получивших возможность принять участие в голосовании в наиболее удобный для себя день. Как люди привыкли к голосованию в воскресенье, так и, вне всяких сомнений, будут активно использовать возможность проголосовать в течение нескольких дней. Предоставление соответствующей возможности будет способствовать повышению доверия к институту выборов, а значит и увеличению числа избирателей, принявших решение выразить собственное волеизъявление при проведении выборов», — пояснил Андрей Клишас.

Также Совфед накануне одобрил внесение изменений в одну из статей закона «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь нарушение территориальной целостности РФ признается экстремизмом. Аналогичные законы давно и успешно используются за рубежом. В России данная мера должна быть направлена на профилактику и пресечение экстремизма.

По мнению Андрея Клишаса, наиболее эффективный метод борьбы с экстремизмом заключается не только в уголовно-правовом поле. Не менее важно недопущение условий для осуществления подобной деятельности.

Комплекс мер может включать в себя профилактику экстремистской деятельности, меры прокурорского реагирования, например, объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, вынесение предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, а также включать ликвидацию общественного или религиозного объединения, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности» , — подчеркнул Андрей Клишас.

 

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