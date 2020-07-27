Опрос "ДК": Дом вашей мечты. Какой он?
Несколько месяцев в режиме самоизоляции показали, насколько важно то место, в котором мы живем. Какой он, дом вашей мечты? Об этом мы спросили красноярских предпринимателей.
основатель школы «Умка»:
Для меня идеален мой дом. Место, где я наполняюсь ресурсом: мне важны тишина, близость природы и баня. У нас лес прямо за окном, и растут грибы. Каждое утро я удивляюсь новым цветам и хожу обнимать свое дерево.
Дом — место силы. Жить на земле — большой труд. Но и великое счастье. Здесь я свободна. В своем доме я могу делать все что угодно: приглашать гостей, разжигать костер, слушать любую музыку в любое время, ходить босиком по траве каждое утро.
лидер «Точки кипения – Красноярск»:
Мы с семьей уже построили дом своей мечты, воплотив в нем каждую мелочь и свои желания. Живем здесь уже седьмой год. Критерии меняются, дети вырастают. Неизменными остаются запросы к дому: удобный и комфортный, экономичный, в окружении природы, со своей приусадебной территорией и не дальше часа езды от города.
Но если раньше хотелось больше простора и личного пространства для каждого члена семьи, то теперь хочется уютной компактности, скромности и малозаметности.
Юлия Макеева,
арт-директор, собственник компании «Дизайн Cервис»:
Я занимаюсь дизайном на B2B рынке, в основном работаю с крупными игроками. Хочу воплотить проект жилого дома или комплекса, продуманного до мелочей. Точечные проекты способны совершенно неожиданно акцентировать привычный образ города. Предположим, комплекс в центре города, с полным сервисом услуг для людей и оригинальным дизайном. В этом доме будет и коворкинг, и косметические услуги, и фитнес — одним словом, все то, что нужно современному человеку повседневно и на что не хочется тратить время в дороге.
владелец фермы «Коза-дереза»:
Сейчас мой идеальный дом — это квартира метров 70, максимум 90. На 500 мет-рах я уже пожил и понял, что меня раздражает постоянная беготня между вторым этажом, где спальня и кабинет, и первым, где кухня и гостиная. Был готов отдать часть гаража под спальню, чтобы только не бегать.
Считаю, что времена огромных жилищ для одного человека или небольшой семьи отходят в прошлое. Для комфортной жизни достаточно квартиры с хорошо разделенными хозяйской и гостевой зонами.