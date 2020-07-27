Опрос "ДК": Дом вашей мечты. Какой он?

основатель школы «Умка»:

Для меня идеален мой дом. Место, где я наполняюсь ресурсом: мне важны тишина, близость природы и баня. У нас лес прямо за окном, и растут грибы. Каждое утро я удивляюсь новым цветам и хожу обнимать свое дерево.

Дом — место силы. Жить на земле — большой труд. Но и великое счастье. Здесь я свободна. В своем доме я могу делать все что угодно: приглашать гостей, разжигать костер, слушать любую музыку в любое время, ходить босиком по траве каждое утро.