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РАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессию

РАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессию
Иллюстрация: ruposters.ru

Социально-экономическое положение регионов в связи с пандемией заметно ухудшилось, — сообщают аналитики РАНХиГС, подсчитав индекс социально-экономического положения.

#МНЕНИЯ

В среднем по России к началу июня, согласно данным исследования РАНХиГС, индекс СЭП снизился в январе-мае на 8 % (по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году). В январе-мае 2020 года 76 регионов демонстрируют отрицательную динамику.

В восьми регионах продолжается рост экономики (индекс СЭП):

  1. Смоленская область (+3%)
  2. Тверская область (+4%)
  3. Курганская область (+2%)
  4. ХМАО (+1%)
  5. Ингушетия (+8%)
  6. Магаданская область (+2%)
  7. Сахалинская область (+1%)
  8. Чукотский АО (+21%)

В 17 регионах наблюдаются гораздо более выраженные, чем в целом по стране, негативные изменения социально-экономического положения:

  1. Москва (-16%)
  2. Санкт-Петербург (-23%)
  3. Кабардино-Балкария (-13%)
  4. Удмуртия (-14%)
  5. Северная Осетия (-22%)
  6. Марий Эл (-17%)
  7. Тыва (-20%)
  8. Хакасия (-23%)
  9. Красноярский край (-17%)
  10. Ивановская область (-14%)
  11. Орловская область (-18%)
  12. Вологодская область (-20%)
  13. Мурманская область (-21%)
  14. Новгородская область (-21%)
  15. Ульяновская область (-16%)
  16. Свердловская область (-20%)
  17. Томская область (-20%)

При этом все равно Москва, по оценке аналитиков, будет жить в 1,55 раза лучше, чем остальная Россия в среднем (до этого Москва жила в 1,69 раза богаче в этот же период 2019 года).

К концу 2020 года, по мнению аналитиков, ухудшение СЭП будет наблюдаться в 51 регионе — 60% от общего количества субъектов Российской Федерации.

По мнению экспертов, в приоритете в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией находятся девять регионов: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Ивановская, Орловская, Новгородская и Ульяновская области. Именно эти регионы должны получить первоочередную целевую федеральную поддержку.

Также стабильно дотационные регионы — Адыгея, Калмыкия, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Курганская область и Еврейская АО — должны получить финансирование.

При этом Калмыкия, Адыгея, Марий Эл, Алтай, Тыва, Курганская область уже вошли в перечень территорий с низким уровнем социально-экономического развития (Постановление Правительства от 4 июля 2020 года).

Наряду с отмеченными субъектами, аналитики предлагают оказать дополнительную федеральную финансовую поддержку Карелии, Чувашии, Алтайскому краю и Псковской области.

 

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