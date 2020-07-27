РАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессию

В среднем по России к началу июня, согласно данным исследования РАНХиГС, индекс СЭП снизился в январе-мае на 8 % (по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году). В январе-мае 2020 года 76 регионов демонстрируют отрицательную динамику.

В восьми регионах продолжается рост экономики (индекс СЭП):

Смоленская область (+3%) Тверская область (+4%) Курганская область (+2%) ХМАО (+1%) Ингушетия (+8%) Магаданская область (+2%) Сахалинская область (+1%) Чукотский АО (+21%)

В 17 регионах наблюдаются гораздо более выраженные, чем в целом по стране, негативные изменения социально-экономического положения:

Москва (-16%) Санкт-Петербург (-23%) Кабардино-Балкария (-13%) Удмуртия (-14%) Северная Осетия (-22%) Марий Эл (-17%) Тыва (-20%) Хакасия (-23%) Красноярский край (-17%) Ивановская область (-14%) Орловская область (-18%) Вологодская область (-20%) Мурманская область (-21%) Новгородская область (-21%) Ульяновская область (-16%) Свердловская область (-20%) Томская область (-20%)

При этом все равно Москва, по оценке аналитиков, будет жить в 1,55 раза лучше, чем остальная Россия в среднем (до этого Москва жила в 1,69 раза богаче в этот же период 2019 года).

К концу 2020 года, по мнению аналитиков, ухудшение СЭП будет наблюдаться в 51 регионе — 60% от общего количества субъектов Российской Федерации.

По мнению экспертов, в приоритете в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией находятся девять регионов: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Ивановская, Орловская, Новгородская и Ульяновская области. Именно эти регионы должны получить первоочередную целевую федеральную поддержку.

Также стабильно дотационные регионы — Адыгея, Калмыкия, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Курганская область и Еврейская АО — должны получить финансирование.

При этом Калмыкия, Адыгея, Марий Эл, Алтай, Тыва, Курганская область уже вошли в перечень территорий с низким уровнем социально-экономического развития (Постановление Правительства от 4 июля 2020 года).

Наряду с отмеченными субъектами, аналитики предлагают оказать дополнительную федеральную финансовую поддержку Карелии, Чувашии, Алтайскому краю и Псковской области.