РАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессию
Социально-экономическое положение регионов в связи с пандемией заметно ухудшилось, — сообщают аналитики РАНХиГС, подсчитав индекс социально-экономического положения.
В среднем по России к началу июня, согласно данным исследования РАНХиГС, индекс СЭП снизился в январе-мае на 8 % (по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году). В январе-мае 2020 года 76 регионов демонстрируют отрицательную динамику.
В восьми регионах продолжается рост экономики (индекс СЭП):
- Смоленская область (+3%)
- Тверская область (+4%)
- Курганская область (+2%)
- ХМАО (+1%)
- Ингушетия (+8%)
- Магаданская область (+2%)
- Сахалинская область (+1%)
- Чукотский АО (+21%)
В 17 регионах наблюдаются гораздо более выраженные, чем в целом по стране, негативные изменения социально-экономического положения:
- Москва (-16%)
- Санкт-Петербург (-23%)
- Кабардино-Балкария (-13%)
- Удмуртия (-14%)
- Северная Осетия (-22%)
- Марий Эл (-17%)
- Тыва (-20%)
- Хакасия (-23%)
- Красноярский край (-17%)
- Ивановская область (-14%)
- Орловская область (-18%)
- Вологодская область (-20%)
- Мурманская область (-21%)
- Новгородская область (-21%)
- Ульяновская область (-16%)
- Свердловская область (-20%)
- Томская область (-20%)
При этом все равно Москва, по оценке аналитиков, будет жить в 1,55 раза лучше, чем остальная Россия в среднем (до этого Москва жила в 1,69 раза богаче в этот же период 2019 года).
К концу 2020 года, по мнению аналитиков, ухудшение СЭП будет наблюдаться в 51 регионе — 60% от общего количества субъектов Российской Федерации.
По мнению экспертов, в приоритете в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией находятся девять регионов: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Ивановская, Орловская, Новгородская и Ульяновская области. Именно эти регионы должны получить первоочередную целевую федеральную поддержку.
Также стабильно дотационные регионы — Адыгея, Калмыкия, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Курганская область и Еврейская АО — должны получить финансирование.
При этом Калмыкия, Адыгея, Марий Эл, Алтай, Тыва, Курганская область уже вошли в перечень территорий с низким уровнем социально-экономического развития (Постановление Правительства от 4 июля 2020 года).
Наряду с отмеченными субъектами, аналитики предлагают оказать дополнительную федеральную финансовую поддержку Карелии, Чувашии, Алтайскому краю и Псковской области.