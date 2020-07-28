Основатель РУСАЛ Олег Дерипаска обвинил Банк России в «плясках с бубнами»

Центробанк должен до 2024 года предоставить экономике 25 трлн руб. по конечной ставке не более 4 % на выполнение Национального плана. Об этом в своем публичном канале в Telegram написал миллиардер Олег Дерипаска. При этом он в очередной раз раскритиковал руководство регулятора за «ритуальные танцы с бубнами» и «рассказы о каких-то мифических сложностях» с ключевой ставкой. Досталось и банкам-ростовщикам, которые навязывают населению и промышленности высокие ставки, страхование и комиссии.

По мнению миллиардера Олега Дерипаски, ЦБ должен в следующие четыре года закачивать в экономику по 6 трлн руб. дешевых денег , чтобы правительство смогло выполнить Национальный план, который премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме. План, в свою очередь, составлен для достижения национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Всего ЦБ должен напечатать 25 трлн руб. по конечной ставке не выше 4% (сейчас ключевая ставка составляет 4,25%).

, чтобы правительство смогло выполнить Национальный план, который премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме. План, в свою очередь, составлен для достижения национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным до 2030 года. Всего ЦБ должен напечатать 25 трлн руб. по конечной ставке не выше 4% (сейчас ключевая ставка 4,25%). Дерипаска подчеркнул, что ЦБ как мегарегулятор должен ответить на вопрос – «когда будут обеспечены доступные по стоимости и срочности финансовые ресурсы в экономике?» При текущем уровне ставок миллиардер считает «невозможным достижение целей, объявленных Президентом». Однако граждане вынуждены по нему брать ипотеку, а промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг – кредитоваться в банках.

Однако граждане вынуждены по нему брать ипотеку, а промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг – кредитоваться в банках. В пример Банку России Дерипаска поставил китайский ЦБ. Российский регулятор может предоставить 25 трлн руб. «с использованием ресурсов местных банков». Кроме этого, ЦБ должен обеспечить финансами экологическую модернизацию страны в следующие 16 лет . Это должны быть «еще более дешевые и длинные деньги».

. Это должны быть «еще более дешевые и длинные деньги». Также Дерипаска считает, что ЦБ пора публиковать конечные банковские ставки для основных кредитных продуктов в российской экономике, а не только ключевую ставку. «Важно объяснить конечные ставки по ключевым продуктам для населения и промышленности, оказавшихся в ловушке ограничений банков-ростовщиков с их страхованием и комиссиями» , – написал миллиардер.

, – написал миллиардер. Дерипаска является последовательным критиком ЦБ. В 2020 году, еще до пандемии коронавируса, он критиковал регулятор за массовое закрытие промышленных предприятий и уничтожение миллионов рабочих мест по причине высоких процентных ставок. И, если сейчас он обвиняет руководство ЦБ в «танцах с бубнами», которые идут по Первому каналу, то пять лет назад Дерипаска предлагал отправить главу ЦБ и ее подчиненных в космос, чтобы они разглядели положение дел в российской экономике. На тот момент ключевая ставка была повышена до 17%.

Бизнесмен уверен, что в России надо включать печатный станок. Этот механизм позволит получить всем доступные по цене финансовые ресурсы.

Также Дерипаска советует выделить «длинные деньги» для того, чтобы произвести экологическую модернизацию в стране.