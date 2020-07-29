Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов

Доля населения Красноярского края, которая не пользуется интернетом, опасаясь пострадать от киберпреступников составляет 1,5%. Это четвертый показатель среди всех регионов страны и первый по Сибири, сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Лидером по этому показателю является Рязанская область — 2,4%. Далее идут Ленинградская область и Камчатка — 2,1% и 1,6% соответственно.

В абсолютном же выражении количество людей в крае, которые по означенной причине отказались от использования онлайн-возможностей, составляет 43 052 человека. Это третий показатель по РФ. Больше только в Москве и Краснодарском крае — 50,6 тысяч и 45,3 тысячи человек соответственно.

Примечательно, что, по доле населения реально сталкивавшегося с кибератаками, Красноярский край не вошел даже в десятку регионов России. Здесь лидируют Липецкая область, Чечня и Северная Осетия — 89,7%, 57,6% и55,9% соответственно.

Среди тех россиян, кто не использует интернет, основная часть (75%) в качестве основной причины называет отсутствие необходимости в доступе к сети, 34% говорят о недостатке навыков для работы в интернете, 13,2% заявили о высоких затратах, 4,1% — об отсутствии технической возможности подключения.