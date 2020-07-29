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Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов

Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов
Иллюстрация: pixabay.com

Более 730 тысяч россиян не пользуются интернетом из соображений безопасности и из-за боязни киберугроз. В Красноярском края доля такового населения одна из самых больших в стране.

#НОВОСТИ
Доля населения Красноярского края, которая не пользуется интернетом, опасаясь пострадать от киберпреступников составляет 1,5%. Это четвертый показатель среди всех регионов страны и первый по Сибири, сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
 
Лидером по этому показателю является Рязанская область — 2,4%. Далее идут Ленинградская область и Камчатка — 2,1% и 1,6% соответственно.
 
Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов 1
 
В абсолютном же выражении количество людей в крае, которые по означенной причине отказались от использования онлайн-возможностей, составляет 43 052 человека. Это третий показатель по РФ. Больше только в Москве и Краснодарском крае — 50,6 тысяч и 45,3 тысячи человек соответственно.
 
Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов 2
 
Примечательно, что, по доле населения реально сталкивавшегося с кибератаками, Красноярский край не вошел даже в десятку регионов России. Здесь лидируют Липецкая область, Чечня и Северная Осетия — 89,7%, 57,6% и55,9% соответственно.
 
Красноярский край попал в пятерку самых напуганных киберпреступниками регионов 3
Среди тех россиян, кто не использует интернет, основная часть (75%) в качестве основной причины называет отсутствие необходимости в доступе к сети, 34% говорят о недостатке навыков для работы в интернете, 13,2% заявили о высоких затратах, 4,1% — об отсутствии технической возможности подключения.
Опасения значительной части населения столкнуться со взломом компьютера, кражей персональных данных или денег понятны и во многом оправданны. Статистика показывает рекордный рост числа киберпреступлений — на 90% за первое полугодие 2020 года и свыше 200% в прошлом году», — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.
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