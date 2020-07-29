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Процесс оздоровления: совет директоров поддержал экологические инициативы Норникеля

Процесс оздоровления: совет директоров поддержал экологические инициативы Норникеля
Иллюстрация: nornickel.ru

Совет директоров «Норникель» одобрил принятые менеджментом компании меры по ликвидации последствий розлива дизтоплива, а также инициативы по созданию масштабной программы экологической безопасности.

#НОВОСТИ
Комментируя заседание совета директоров, Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» отметил, что сейчас «экологическая обстановка на реках и отмелях — здоровая».
 
Мы собрали 189 тонн грунта, который сейчас хранится в специальных ангарах. Подчеркну, что речь не идет о плодородном гумусе. Это строительный грунт, исторически накопившийся с конца 80-х годов. Сейчас он снят, и это скорее позитивное событие. Также мы откачали 8 тонн кубометров дизтоплива. Морспас продолжает установку сорбирующих бонов, идет промывка берегов. Я лично облетел всю территорию от Далдыкана до Пясино, высаживался на берегах. Экологическая обстановка там здоровая», — рассказал топ-менеджер.
 
Помимо отчета о работах по ликвидации последствий, члены совета директоров ознакомились с масштабными инициативами компании по организации меры экологической безопасности и мультипрофильном изучении природы Арктики в разрезе деятельности производственных компаний.
 
В первую очередь «Норникель» проведет расширенный анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Параллельно запустят ускоренное внедрение систем дистанционного контроля и мониторинга. Отдельное внимание уделено организационно-техническим мерам, реализация которых запланирована с 2020 по 2021 годы включительно.
 
Также компания намерена организовать системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки в Норильском промышленном районе. В том числе - создание в рамках системы геотехнического мониторинга фундаментов и оснований промышленных объектов сектора опережающего прогноза состояния многолетнемерзлых зон на основе комплекса современных, высокотехнологичных геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений. Реализация проекта рассчитана на пять лет.
 
В программу войдут выводы независимой экспертизы экологической обстановки в Норильском промышленном районе, которую проводит Environmental Resources Management (ERM) – международный экологический аудитор. Эксперты ERM изучат возможные причины аварии на ТЭЦ-3, проанализируют принятые меры по устранению ее последствий, а также запланированные долгосрочные шаги. По итогам своей работы ERM подготовит независимый отчет по вопросам окружающей среды и экологии. Кроме того, ERM проведет оценку и других аспектов воздействия деятельности «Норникеля» на экологию. Данные будут переданы рабочей группе по вопросам окружающей среды и экологии, которая сформирована в «Норникеле». Она состоит из шести независимых членов совета директоров компании, включая его председателя Гарета Пенни, который возглавил группу.
 
Также компания намерена масштабировать сотрудничество с научным сообществом в решении проблем промышленной безопасности и нивелирования экологических рисков в арктической зоне. Важным шагом в этом направлении призвана стать большая научная мультидисциплинарная экспедиция на Таймыр и Норильский промрайон, стартовавшая 27 июля.
 
Координировать все аспекты экологической деятельности компании станет новая структура — департамент экологии и межотраслевой комитет управления рисками, который возглавит президент компании Владимир Потанин.
 
 
 
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