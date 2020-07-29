«Красноярская ГЭС-инжиниринг» требует от «Силовых машин» $650 тысяч

Инициатор судебного спора намерен взыскать задолженность в сумме свыше 650 тыс. долларов США, которая сложилась из убытков в связи с простоем персонала, упущенной выгоды, неустойки, а также неосновательного обогащения ответчика (дело №А33-22409/2020).

ПАО нанял специалистов красноярской компании для выполнения монтажных работ в Республике Чили на ГЭС «Ла Мина», находящейся в бассейне горной реки Мауле, VII Регион Мауле, Провинция «де Талка», Коммуна Сан-Клементе, примерно в 110 км от города Талка по шоссе СН-115 Пасо Пэуенче.

После чего, как указывает истец, заказчик нарушил условия договора в части передачи оборудования подрядчику, а также в одностороннем порядке произвел частичный отказ от договора и передал часть работ другим подрядным организациям. Таким образом подрядчик не смог приступить к работам и понес убытки по причине простоя высококвалифицированного персонала на сумму 220 тыс. долларов США, убытки в виде упущенной выгоды – 201 тыс. долларов США. Также истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 237 тыс. долларов США.

В связи с тем, что претензионные требования ООО «ГЭС-инжиниринг» добровольно ответчиком не удовлетворены, истец обратился в суд.

Справка

«Красноярская ГЭС-инжиниринг» входит в «Евросибэнерго» (часть группы En+) — крупнейший частный производитель электроэнергии в России и один из крупнейших мировых производителей гидроэлектроэнергии. Под управлением компании находятся 18 электростанций суммарной установленной электрической мощностью 19,5 ГВт.

Машиностроительный концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. ООО «Севергрупп», осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, является владельцем 100% акций «Силовых машин».