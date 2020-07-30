Ипотека в Красноярском крае одна из самых «недоступных» в стране

В июле 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в Красноярском крае составил 61,1 тысячи рублей. Это седьмой показатель среди 30 регионов с самым большим ипотечным портфелем, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего, для необременительного обслуживания займов на покупку жилья, нужно зарабатывать жителям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 132,4, 94,8 и 81,2 тысячи рублей соответственно.

Примечательно, что Красноярский край оказался единственной территорией в этой тридцатке, где с января 2020 года эта цифра выросла. В остальных же она уменьшилась на 3,6-16,4%. В среднем по стране снижение составило 10,4%.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.