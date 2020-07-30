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Ипотека в Красноярском крае одна из самых «недоступных» в стране

Ипотека в Красноярском крае одна из самых «недоступных» в стране
Иллюстрация: pixabay.com

В целом по России, размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, за шесть месяцев 2020 года снизился. В Красноярском же крае он, пусть не существенно, но вырос.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в Красноярском крае составил 61,1 тысячи рублей. Это седьмой показатель среди 30 регионов с самым большим ипотечным портфелем, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Больше всего, для необременительного обслуживания займов на покупку жилья, нужно зарабатывать жителям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 132,4, 94,8 и 81,2 тысячи рублей соответственно.
 
Примечательно, что Красноярский край оказался единственной территорией в этой тридцатке, где с января 2020 года эта цифра выросла. В остальных же она уменьшилась на 3,6-16,4%. В среднем по стране снижение составило 10,4%.
 
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
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