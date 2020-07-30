Объемы жилого строительства в Красноярском крае сократились примерно на треть

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2020 года в Красноярском крае построили 362 тысячи квадратных метров жилья, из которых 295,9 тысячи квадратов — в многоквартирных домах (остальное — жилые дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства). Это на 38,9% меньше, чем в первом полугодии 2019-го.

По Сибири это одно из самых заметных снижений объемов строительства. Сильнее они сократились только в Туве — на 41,9%. По остальным регионам СФО падение было не столь заметно, а в Хакасии и Томской области количество построенных жилых квадратов и вовсе выросла — на 21,4% и 21% соответственно.

Как пояснили DK.RU в Министерстве строительства Красноярского края, реальное снижение объемов стройки значительно меньше заявленного статистиками. Дело в том, что, по словам чиновников, более 55 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах еще в июне получили заключения о соответствии от краевой службы стройнадзора (необходимо для сдачи дома), но муниципальные образования не успели до конца месяца выдать разрешение на ввод их в эксплуатацию. Поэтому эти «квадраты» будут учтены только во втором полугодии, но по факту — были построены в первом.

Кроме того, на корректность статистики сильно влияет то, что в прошлом году к подсчету объема введенного жилья добавили дачные домики. И из-за слухов об отмене дачной амнистии многие активно регистрировали свои дачные домики — таких по итогу года оказалось более 500 тыс. кв. метров. В этом году такого ажиотажа не ожидается, соответственно — общая цифра будет ниже», — говорят в Минстрое.