Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.07
72,23
84,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Объемы жилого строительства в Красноярском крае сократились примерно на треть

Объемы жилого строительства в Красноярском крае сократились примерно на треть
Иллюстрация: pixabay.com

Росстат опубликовал данные по строительству жилья в регионах за полгода. Красноярский край в этой сводке выглядит не лучшим образом. Однако региональный Минстрой не согласен с такой оценкой.

#НОВОСТИ
По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2020 года в Красноярском крае построили 362 тысячи квадратных метров жилья, из которых 295,9 тысячи квадратов — в многоквартирных домах (остальное — жилые дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства). Это на 38,9% меньше, чем в первом полугодии 2019-го.
 
По Сибири это одно из самых заметных снижений объемов строительства. Сильнее они сократились только в Туве — на 41,9%. По остальным регионам СФО падение было не столь заметно, а в Хакасии и Томской области количество построенных жилых квадратов и вовсе выросла — на 21,4% и 21% соответственно.
 
Как пояснили DK.RU в Министерстве строительства Красноярского края, реальное снижение объемов стройки значительно меньше заявленного статистиками. Дело в том, что, по словам чиновников, более 55 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах еще в июне получили заключения о соответствии от краевой службы стройнадзора (необходимо для сдачи дома), но муниципальные образования не успели до конца месяца выдать разрешение на ввод их в эксплуатацию. Поэтому эти «квадраты» будут учтены только во втором полугодии, но по факту — были построены в первом.
Кроме того, на корректность статистики сильно влияет то, что в прошлом году к подсчету объема введенного жилья добавили дачные домики. И из-за слухов об отмене дачной амнистии многие активно регистрировали свои дачные домики — таких по итогу года оказалось более 500 тыс. кв. метров. В этом году такого ажиотажа не ожидается, соответственно — общая цифра будет ниже», — говорят в Минстрое.
Напомним, что в начале 2020 года глава краевого Минстроя Сергей Козупица заявлял, что в планах властей до конца года ввести в эксплуатацию свыше 1,3 млн кв.м. жилья, что на 10% больше, чем в 2019-м.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • РАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессиюРАНХиГС: Красноярский край впадает в депрессию
  • Строительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконноСтроительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконно
  • Такси «Мой город» прекращает работу в КрасноярскеТакси «Мой город» прекращает работу в Красноярске
  • Красноярские рестораторы и фитнес-тренеры проведут онлайн-митингКрасноярские рестораторы и фитнес-тренеры проведут онлайн-митинг
  • Красноярская языковая школа «Окей» меняет «прописку» на московскуюКрасноярская языковая школа «Окей» меняет «прописку» на московскую
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.