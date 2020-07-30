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«Россети» готовы перевести частный сектор на электроотопление за 1 млрд рублей

«Россети» готовы перевести частный сектор на электроотопление за 1 млрд рублей
Иллюстрация: 24rus.ru

«Россети Сибирь» готовят пилотный проект по переводу микрорайона Покровка в Красноярске на электрическое отопление, — сообщает пресс-служба со ссылкой на гендиректора компании Павла Акилина.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

По данным Минэкологии края, в 2018 году выбросы в атмосферу Красноярска составили 192,3 тыс. тонн, из которых на автотранспорт приходится 76,3 тыс., на стационарные источники 116 тыс. — одним из этих источников является печное отопление частного сектора. Всего в Красноярске порядка 15 тыс. домов частного сектора. Перевод их на отопление от электрокотлов позволит снизить выбросы в пять раз — с 11 до 2 тыс. тонн вредных веществ в год.

Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей, а реализация проекта займет один-два года.

Предполагается разработка ряда мер, которые позволят отапливать частный сектор за счет электроэнергии в рамках тех же расходов, которые частники несут, покупая уголь.

Проект очень сложный, но главная наша задача — улучшить экологическую ситуацию в городе, так как всем знаком режим «черного неба». И сделать эту историю доступной для жителей, чтобы это ни в коем случае не было дороже, чем обходится сейчас», — цитирует пресс-служба Акилина.

Пилотный вариант в мкрн Покровка, где углем и дровами отапливаются порядка 3 000 домов, прорабатывается при взаимодействии правительства края и энергетиков и может быть запущен уже в предстоящем отопительном сезоне.

В компании «Россети Сибирь» заявили, что в случае успешной реализации пилотного проекта готовы приступить к переводу всего частного сектора города на электрическое отопление.

 

 

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