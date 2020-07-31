Екатерина Простакова, директор красноярского филиала «РЕСО-Гарантия»

Индивидуализация тарифов ОСАГО — это настоящая революция в страховании. Беспрецедентная реформа, суть которой в том, что для аккуратного водителя стоимость полиса сократится, а для рискованного вырастет.

Уже в августе мы ждём старта новых правил. Рынок ОСАГО полностью изменится. Страховщики происходящие изменения не просто поддерживают — мы давно этого ждали и добивались. Позиция принципиальна: водитель должен платить за страховку в зависимости от аварийности и не только.

«Тарифный коридор» необходимо было расширить по объективным соображениям — государство может регулировать верхнюю и нижнюю границу, но внутри коридора страховые компании должны быть полностью свободны. Этот позволит им по-настоящему конкурировать за лучших клиентов.

Как верно заметил генеральный директор РЕСО-Гарантия Дмитрий Раковщик, несправедливо, когда 15% граждан, которые дают основные убытки в ОСАГО, платят за полис столько же, сколько граждане, не приносящие убытков. Последних хочется поощрять. Пусть даже (частично) за счет первых.

Но сверхцель даже не в этом. Дело в том, что пока методика рассчета тарифа ОСАГО не учитывает особенности вождения того или иного человека, ни о каком влиянии страхования на безопасность дорожного движения речи идти не будет. Мы по опыту КАСКО знаем, что есть большая зависимость расчета в пропорции от того, какая у человека не только аварийность, но и другие факторы, например, семейное положение, социально-демографические характеристики, допустим, отцовство. Когда человек отвечает за семью, стиль вождения у него совершенно иной, чем у мужчины, которому ближе к 40, у него за спиной 6 браков, нет детей и ездит он на красном авто.

Какие факторы будут использовать страховые компании, станет известно со стартом реформы. Каждый страховщик может использовать свой набор. Единственное — он обязан предоставить методику расчета в Центробанк.

Уверена, что с введением изменений, которого мы ждём уже 24 августа, конкуренция за идеальных клиентов обострится. И строится она будет не только в ценовом сегменте. Человеку, который, скорее всего, не будет разбираться в нюансах новой системы рассчетов тарифов ОСАГО, понадобится личный консультант, персональный эксперт, способный ответить на вопросы: почему одни тарифы дороже, а другие дешевле, какой набор опций есть в тарифе, выполнит ли страховая свои обязательства, нет ли каких-то скрытых условий и так далее. Только в этой ситуации клиент не будет разочарован выбором предложения.