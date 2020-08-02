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Предпринимателей в Красноярском крае стали реже банкротить

Предпринимателей в Красноярском крае стали реже банкротить
Иллюстрация: пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края

За первое полугодие этого года в Арбитражный суд Красноярского края поступило больше исков о признании должников банкротстве. При этом чаще банкротят не бизнес, а физлиц.

#НОВОСТИ
Как следует из доклада председателя Арбитражного суда Красноярского края Ларисы Касьяновой, за шесть месяцев этого года число исков о признании должников банкротами выросло на 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. В этом году — 1058 исков, в 2019 году — 928. 
 
Рост общего числа исков о банкротстве связан с увеличением заявлений о банкротстве физических лиц на 32%. В первом полугодии 2019 года поступило 593 иска, за шесть месяцев 2020 года – 782 заявления.
 
Заявлений о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало меньше - на 15% и на 44% соответственно. За полгода 2019 года было подано 34 иска о банкротстве юрлиц, а в этом году — 19. «Банкротных» исков к юрлицам в этом году подали 257, за аналогичный период 2019 года — 301.
Одной из причин снижения является введенный мораторий на возбуждение дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — объясняет Людмила Касьянова.
Напомним, в апреле этого года правительств Российской Федерации ввело соотвествующий мораторий.
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