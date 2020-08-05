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Красноярцы неохотно снижают цены на квартиры

Красноярцы неохотно снижают цены на квартиры
Иллюстрация: pixabay.com

Почти половина собственников в крупных городах России снижают стартовую стоимость объектов недвижимости. Больше всего таких в Волгограде и Уфе, а в Красноярске предпочитают другую ценовую стратегию.

#НОВОСТИ
Почти половина собственников в крупных городах России снижают стартовую стоимость объектов недвижимости. Больше всего таких в Волгограде и Уфе, а в Красноярске предпочитают другую ценовую стратегию — не уменьшать или даже повышать цены.
 
К такому выводу пришли аналитики ЦИАН. По их данным, доля продавцов, уменьшивших стартовую цену с января по июль, минимальна в Красноярске и Краснодаре: 32% и 28% соответственно. Большая часть собственников, выставивших недвижимость на продажу в Красноярске, предпочитают не торговаться — 60%. К тому же есть продавцы, которые за эти полгода даже повысили цены на объекты — 8%
 
Охотнее всего сбавляют стоимость квартир в Волгограде и Уфе (по 57%), а также в Екатеринбурге (56%).
 
Чаще всего в Красноярске выставляют на продажу квартиры в панельных (49%) и кирпичных домах (39%), реже — в монолитных (9%).
 
На конец июля стоимость квадратного метра в Красноярске на вторичном рынке равнялась 66,5 рублей, и это больше на 0,6%, чем в июне. За год цены подросли более существенно — на 6,5%. Сейчас средняя цена выставленной на продажу квартиры на «вторичке» составляет 3,92 млн рублей, а площадь таких объектов в Красноярске равна 59 кв. м.
 
В целом по России аналитики фиксируют снижение цен на квартиры. В июле средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке уменьшилась на 3,2%, в годовой динамике падение составило 7,1%. Почти половина (48%) продавцов вторичной недвижимости в городах-миллионниках снизили стоимость своих объектов.
Падение цен в целом продолжается, несмотря на снятие ограничений и рост доступности ипотечного кредитования. Во-первых, часть клиентов все же переориентировалась на первичный рынок за счет наличия льготного кредитования. Во-вторых, сейчас лето — малоактивный период, в связи с чем и по итогам августа мы ожидаем дальнейшего снижения цен. Отрицательная динамика прекратится, полагаю, ближе к осени, когда стоит ждать локального всплеска активности за счет формирования отложенного спроса в летний период», — дает прогноз руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.
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