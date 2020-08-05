Красноярцы неохотно снижают цены на квартиры

Почти половина собственников в крупных городах России снижают стартовую стоимость объектов недвижимости. Больше всего таких в Волгограде и Уфе, а в Красноярске предпочитают другую ценовую стратегию — не уменьшать или даже повышать цены.

К такому выводу пришли аналитики ЦИАН. По их данным, доля продавцов, уменьшивших стартовую цену с января по июль, минимальна в Красноярске и Краснодаре: 32% и 28% соответственно. Большая часть собственников, выставивших недвижимость на продажу в Красноярске, предпочитают не торговаться — 60%. К тому же есть продавцы, которые за эти полгода даже повысили цены на объекты — 8%

Охотнее всего сбавляют стоимость квартир в Волгограде и Уфе (по 57%), а также в Екатеринбурге (56%).

Чаще всего в Красноярске выставляют на продажу квартиры в панельных (49%) и кирпичных домах (39%), реже — в монолитных (9%).

На конец июля стоимость квадратного метра в Красноярске на вторичном рынке равнялась 66,5 рублей, и это больше на 0,6%, чем в июне. За год цены подросли более существенно — на 6,5%. Сейчас средняя цена выставленной на продажу квартиры на «вторичке» составляет 3,92 млн рублей, а площадь таких объектов в Красноярске равна 59 кв. м.

В целом по России аналитики фиксируют снижение цен на квартиры. В июле средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке уменьшилась на 3,2%, в годовой динамике падение составило 7,1%. Почти половина (48%) продавцов вторичной недвижимости в городах-миллионниках снизили стоимость своих объектов.