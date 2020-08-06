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Олеся Гурина уходит из «КоммерсантЪ-Красноярск»

Олеся Гурина уходит из «КоммерсантЪ-Красноярск»
Иллюстрация: Личная страница Олеси Гуриной в Facebook

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Красноярск» Олеся Гурина объявила об уходе со своего поста. Она переходит на работу в другую крупную компанию города.

#НОВОСТИ
О смене места работы Олеся Гурина написала сегодня у себя на Facebook. 
 
Как сообщила Олеся Гурина, ее увольнение не связано с переездом в другой город. Она остается в Красноярске и теперь будет работать в компании «Красцветмет».
«Закончился очень важный и судьбоносный этап моей жизни длиною в 13!!! лет. Я пришла в Коммерсантъ для прохождения практики на 4-м курсе университета, а через 2 года в моей трудовой появилась запись - ЗАО «Коммерсантъ Красноярск»... Но настал момент для нового интересного жизненного этапа», — написала Олеся Гурина.
Она также поблагодарила своих коллег и партнеров за совместную работу.
 
DK.RU ранее рассказывал, что будучи гендиректором издательского дома, Олеся Гурина руководила культурным проектом «Год живописи». В 2018 году Олеся Гурина с проектом «Год живописи» стала победителем премии «Человек года», которую ежегодно проводит «Деловой квартал», в номинации «Культура: частные проекты».
 
Обновлено в 10:30: Как пояснила DK.RU Олеся Гурина, на Красцветмете она займет место руководителя проектов развития в ювелирном дивизионе. Она будет заниматься продажами и продвижением соответствующей продукции компании на федеральном и мировом рынках. В новом качестве Гурина начнет работать с 10 августа. Новым же директором «Коммерсантъ Красноярск» станет Алексей Аверин.
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