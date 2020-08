Дизайн красноярской универсиады удостоился международной награды

Проект отметили в номинации Brands & Communication Design за разработку дизайна события: символики Универсиады, талисмана, факела, чаши огня, медалей, униформы, оформление городских пространств, спортивных объектов, аэропорта Красноярск. Вместе с Красноярском за победу боролись почти 7 тысяч проектов из 50 стран мира. Оценивали проекты 24 независимых эксперта.

Напомним, над дизайном соревнований работала красноярская дизайн-группа ArtStyle. В прошлом году проект Winter Universiade 2019. Look of the game стал победителем международного конкурса предметного дизайна European Product Design Award, организованного в партнерстве с Европейским парламентом.