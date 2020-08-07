Дизайн красноярской универсиады удостоился международной награды
Дизайн Всемирной зимней универсиады, которая проходила в Красноярске в 2019 году, получил награду международного конкурса Red Dot Award.
Проект отметили в номинации Brands & Communication Design за разработку дизайна события: символики Универсиады, талисмана, факела, чаши огня, медалей, униформы, оформление городских пространств, спортивных объектов, аэропорта Красноярск. Вместе с Красноярском за победу боролись почти 7 тысяч проектов из 50 стран мира. Оценивали проекты 24 независимых эксперта.
Напомним, над дизайном соревнований работала красноярская дизайн-группа ArtStyle. В прошлом году проект Winter Universiade 2019. Look of the game стал победителем международного конкурса предметного дизайна European Product Design Award, организованного в партнерстве с Европейским парламентом.
Справка
Конкурс дизайна Red Dot Award проводится с 1955 года в Германии. Награды присуждаются дизайнерам и компаниям-производителям в трех номинациях – дизайн продукта (Product Design), бренды и коммуникационный дизайн (Brands & Communication Design) и концептуальный дизайн (Concept Design).