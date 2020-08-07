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Мэрия Красноярска пытается через суд получить в собственность городские паркоматы

Мэрия Красноярска пытается через суд получить в собственность городские паркоматы
Иллюстрация: tvk6.ru

Оператор платных парковок в Красноярске — компания «Инфоком» — должна была безвозмездно передать это оборудование городу. Однако так этого и не сделала.

#НОВОСТИ
Департамент городского хозяйства Красноярска обратился в Арбитражный суд края с заявлением, в котором просит принудить «Инфоком» передать в собственность муниципалитета оборудования для взимания платы за парковку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
 
Проект платных парковок стартовал в Красноярске в 2014 года. Тогда между департаментом горхозяйства и компанией «Инфоком» было заключено инвестиционное соглашение по оборудованию и эксплуатации на платной основе парковочных мест. По окончании его действия все оборудование должно было быть передано городу.
 
Срок действия соглашения истек в декабре 2019 года, но паркоматы так и не переданы муниципалитету. Как пояснили DK.RU в департаменте горхозяйства, собственно с декабря проект платных парковок заморожен и плата за стоянку не взымается.
Из-за того, что оборудование не передано нам в собственность мы не знаем о каком количестве паркоматов идет речь и даже не можем просто убрать их с улицы. „Инфоком“ же на контакт не идет. Поэтому мы и обратились в суд», — говорят чиновники.
Напомним, что в декабре 2019 года городские власти Красноярска планировали сделать новым оператором платных парковок местное Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.
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